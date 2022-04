Georgy, premiere dame et reine-mere du compas

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

On se rencontre dans un restaurant caribeen tres prise dans le sud-est de la Floride. Maquillage soigne, chevelure rouge, levres pulpeuses, Georgy est tiree a quatre epingles. Il est 9h45 p.m. L’entretien debute sans tarder. Le reggaeton du resto ne derange pas, de toute facon on va parler musique avec l’ancienne chanteuse et danseuse du groupe ZIN des annees 80 et 90. Quelques instants plus tot, on etait en train de visionner sur la chaine YouTube une ancienne prestation du groupe, apparemment au bord d’une plage en Haiti. Outre le chanteur Alan Cave, ce sont deux jeunes danseuses et chanteuses aux cotes de ce dernier qui attirent l’attention. En evoquant ce spectacle, Georgy sourit. <>, se rememore-t-elle.

Le compas, la musique dansante haitienne, a toujours ete domine par des hommes. Marie George Metellus, plus connue sous le nom de Princess Georgy, et Maggy Foreste, sa meilleure amie a l’epoque, ont ete en quelque sorte les pionnieres des femmes chanteuses et danseuses d’un groupe musical de tendance compas. La presence de ces deux jeunes filles aux cotes d’Alan Cave suscitait une certaine curiosite et faisait l’objet de debats. Surtout qu’il s’agissait de deux adolescentes qui devaient etre sur le banc de l’ecole, <> parlant. Ce ne sont pas tous les parents haitiens qui accepteraient de livrer leurs adolescentes a un groupe de musiciens qui livre des prestations par-ci par-la, de soiree en soiree. << Mes parents etaient reticents a l'idee au depart, admet Princess Georgy. Ce n’est pas par le fait de chanter sur scene avec un groupe musical, mais d’avoir choisi d’evoluer dans le milieu haitien alors que j’ai debute aux Etats-Unis. Ma maman estimait que j’etais assez talentueuse pour le milieu americain. Elle disait que les artistes haitiens n’etaient pas assez respectes… >>

Georgy a grandi a New York. A 15 ans deja, elle etait membre d’un groupe musical baptise Kajou de Clifford Sylvain, entre autres. Elle devait par la suite integrer The Partners, l’ancien nom de Phantoms de King Kino et Jensen Desrosiers. << C'est lors d'un spectacle dans mon ecole que j'ai rencontre King Kino, Jensen Desrosiers, ancien batteur de Phantoms, ainsi que le promoteur Richard Urbain, confie Princess Georgy. Par la suite, ils m’ont presente a Alex Abellard, Eddy St-Vil et Alan Cave qui avaient l’intention de fonder un groupe de style zouk machine. Apres ma performance, Alex Abellard voulait a tout prix m’avoir dans son groupe. Il m’a de nouveau remarquee lors d’un autre spectacle dans mon ecole. Je dansais du ballet. Impressionne par ma performance alors que j’interpretais une chanson de Whitney Houston, il m’a encore dit qu’il me voulait a tout prix comme chanteuse. Voila comment je suis devenue chanteuse et danseuse de ZIN. >>

En une quinzaine d’annees ponctuees de longues absences, la princesse, recemment honoree en Floride a titre de <>, a fait son nom avec ses danses parfois electriques et des tubes comme <>, <>, <>, en duo avec Alan Cave, <>, <>, <>… La derniere est l’une de ses chansons preferees.

Honoree comme <>

Apres de longues annees de rupture avec ZIN, Princess Georgy est reapparue avec le groupe Hangout de Pipo Stanis, actuel chanteur de Klass, avant de disparaitre a nouveau. Elle s’est de nouveau montree sur scene ces dernieres annees dans certaines affiches avec Disip ou encore dans des tournees avec ZIN, le groupe qui a fait d’elle une princesse. Le Haitian American Art Network l’a honoree, le 5 mars dernier, comme la <>. La princesse, disons plutot la premiere dame, la reine, la reine-mere (aujourd’hui le compas a des reines plus jeunes) sort de son sac a main les deux plaques d’honneur et la couronne qui lui ont ete remises, avec un zeste de fierte. <>, souffle-t-elle.

Georgy partage sa vie entre la Floride et New York. Elle consacre la plupart de son temps a la preparation de son prochain album. En attendant la sortie de l’album, la chanteuse promet une chanson sous peu a ses fans. Elle sera titree <> ou peut-etre <>. La premiere chanson est un melange de compas avec une saveur de zouk. Aucune date n’est donnee pour la sortie de la chanson ni celle de l’album. <>, garantit la chanteuse de 52 ans.

Aujourd’hui, contrairement aux annees 90, plusieurs jeunes chanteuses roulent a vive allure sur l’avenue du compas. Georgy a le sentiment d’avoir montre la voie. Est-ce qu’elle trouve que certaines des nouvelles chanteuses lui ressemblent ? <>, tempere la princesse dans son corsage creme et son pantalon noir, perchee sur ses talons. N’empeche qu’elle a un coup de coeur pour Danola. Une chanteuse <>, bourree de talent, qui a tout, selon elle, pour briller n’importe ou. Princess Georgy insiste, le travail des ainees doit etre respecte. <>. Met pwen an ranmase pwen an…