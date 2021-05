Kemly commence sa carrière professionnelle en 2018. Pourtant, il représentera Haïti pour une deuxième fois au FIDE Olympiad à l’été 2022 en Russie, la plus grande compétition d’échecs du monde. Nous sommes en 2002. Kemly à 9 ans. Quand son cousin qui vient des États-Unis lui apprend à bouger ses premiers pions, rien ne lui présage une carrière dans le jeu d’échecs. D’ailleurs on n’en joue pas chez lui, ni dans son entourage. 19 ans plus tard, Kemly est à sa deu…