Gilbert Bigio, Reynol Deeb et Sherif Abdallah sanctionn?s par le Canada

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jusqu’? date, le Canada a adopt? des sanctions contre Joseph Lambert, Youri Latortue, Jimmy Ch?rizier, Gary Bodeau, Rony C?lestin, Herv? Fourcand, Michel Martelly, Jean Henry C?ant, Laurent Lamothe, Gilbert Bigio, Reynol Deeb et Sherif Abdallah.

Apr?s la classe politique, le secteur ?conomique en Ha?ti est aussi dans la ligne de mire du Canada. Ce lundi, Affaires mondiales Canada, a annonc? que trois hommes d’affaires en Ha?ti rejoignent la liste des personnalit?s sanctionn?es. Ces sanctions sont adopt?es en vertu du R?glement sur les mesures ?conomiques sp?ciales visant Ha?ti, et en r?ponse ? la conduite inacceptable de membres de l’?lite ha?tienne qui apportent un soutien financier et op?rationnel illicite ? des gangs arm?s, pr?cise le communiqu?.

