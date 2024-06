Godfrey Otunge désigné pour diriger la MMSS en Haïti

La Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité en Haïti (MMSS) s’organise sous commandement Kényan.

Le déploiement de la Mission Multinationale de Soutien à la sécurité en Haïti (MMSS) prend forme avec la désignation de l’assistant Inspecteur général Godfrey Otunge à sa tête, a annoncé Japheth Koome, Inspecteur général de la Police kenyane. La nouvelle, relayée par plusieurs médias au Kenya, marque un pas décisif dans l’organisation de cette mission cruciale.

Godfrey Otunge, chef des opérations du service administratif de la police et Inspecteur général adjoint principal, dirigera une équipe de plus de 2 500 policiers. « En tant que DIG, il volera avec la première équipe et supervisera le déploiement avant de revenir pour poursuivre ses rôles de coordination. Il assurera la liaison avec d’autres pays dans ce rôle et communiquera avec Haïti », a précisé un responsable proche du dossier, cité par The Star Kenya.

Aux côtés d’Otunge, Stephen Chebet, commissaire et chef des opérations de l’unité des services généraux, a rejoint l’équipe. Les deux officiers sont reconnus pour leur formation et leur expérience, atouts majeurs pour la mission, a souligné le média kényan.

Par ailleurs, le président kenyan William Ruto a annoncé une révision salariale pour les policiers, signalant le départ imminent du premier groupe de 400 agents vers Haïti. Les nouvelles structures salariales entreront en vigueur dès juillet 2024.

Les policiers qui seront déployés en Haïti proviennent de la Rapid Deployment Unit (RDU), de la Anti Stock Theft Unit (ASTU), de la General Service Unit (GSU) et de la Border Patrol Unit (BPU).

À rappeler que la force de police kenyane partira pour Haïti le 25 juin, dans le cadre d’une mission soutenue par l’ONU visant à combattre la violence des gangs contre la population haïtienne. Les préparatifs pour cette mission sont en cours, selon des sources gouvernementales et policières, a rapporté l’AFP le dimanche 24 juin.

