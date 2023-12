Gold Cup féminine: en cas de qualification aux barrages, Haïti sera dans le groupe B avec le Brésil et la Colombie

​

​

Gold Cup féminine: en cas de qualification aux barrages face à Porto-Rico, la sélection nationale haïtienne sera dans le groupe B avec le Brésil et la Colombie.

Le tirage au sort de la Gold Cup féminine a eu lieu le lundi 11 décembre 2023. En cas de qualification aux barrages face à Porto-Rico, l’équipe haïtienne sera dans le groupe B avec le Brésil, la Colombie et le Panama. Pour accéder à la phase de groupes de la compétition, les grenadières ont l’obligation de battre les Portoricaines pour valider leur billet pour ce tournoi qui se déroulera du 20 février au 10 mars 2024.

En effet, le groupe A est composé des États-Unis, du Mexique et de l’Argentine. Le Canada est bien loti dans le groupe C avec le Costa-Rica, le Paraguay et la gagnante du match des barrages opposant le Salvador face au Guatemala.

Par ailleurs, la sélection nationale haïtienne a connu ses adversaires. En cas de qualification aux barrages, elle sera dans le groupe B. Les coéquipières de Dumornay ont pour mission de battre le Porto-Rico le 17 février prochain en Californie, aux États-Unis.

À rappeler qu’une phase de groupes de 12 équipes nationales suivra les préliminaires et se jouera du 20 au 28 février 2024 au Dignity Health Sports Park (groupe A), au Snapdragon Stadium (groupe B) et au Shell Energy Stadium (groupe C). Après le tournoi à la ronde, les vainqueurs de groupe, les finalistes et les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale du tournoi.

La phase éliminatoire débutera avec les quarts de finale au BMO Stadium les 2 et 3 mars, suivis des demi-finales et de la finale au Snapdragon Stadium les 6 et 10 mars respectivement.

À lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 12 Décembre 2023