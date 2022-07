Gona?ves : des Ha?tiens vivant ? l’?tranger honorent la m?moire de Me Hugues Saint-Pierre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Rebaptis?e “Place Hugues Saint-Pierre”, la place du carrefour Turenne a ?t? inaugur?e le dimanche 26 mai 2022 apr?s plusieurs mois de travaux de r?am?nagement gr?ce au financement de l’Alliance gona?vienne d’outre mer (AGOM). La c?r?monie s’est d?roul?e en pr?sence de diverses autorit?s et membres de la soci?t? civile dans la cit? de l’ind?pendance.

Dans sa d?claration, le pr?sident du comit? local de l’AGOM, ma?tre Joanes Clairzius, journaliste et professeur respect? depuis des d?cennies, estime qu’il ?tait important, avec l’autorisation de la mairie, de rebaptiser la place Hugues Saint-Pierre en signe de reconnaissance et d’hommage ? l’?minent intellectuel et homme int?gre qu’il ?tait. <>, a-t-il argu?.

Participant ? la c?r?monie, Emmanuella Saint-Pierre, la derni?re fille du professeur Hugues Saint-Pierre, a remerci? l’?quipe d’AGOM et s’est dit honor?e, au nom de la famille, de voir que les qualit?s et la bont? de son p?re ne sont pas jet?es aux oubliettes. L’un des agents int?rimaires de la commune, Fontaine Badio, s’est estim? heureux aussi que la mairie ait aid? dans la r?alisation d’un tel projet en donnant certaines autorisations.

Lors des travaux, l’?quipe d’AGOM et la firme XPL? Group ont utilis? uniquement la main d’oeuvre se trouvant dans la p?riph?rie de la place ? Biennac et au carrefour Turenne, de la conception jusqu’? la fin. Les membres de l’association ont par ailleurs annonc? la signature d’un contrat avec la firme Bio?nergie pour le ramassage d’ordures tous les weekends. Dans l’id?e de continuer ? contribuer au d?veloppement de la cit? de l’ind?pendance, l’?quipe d’AGOM annonce d?j? d’autres projets comme la pose d’un gazon synth?tique sur le terrain de Savane Poudri?re et un projet de r?am?nagement de la place Bouteille, entre autres, et les appels d’offres sont d?j? lanc?s.

Apr?s avoir remerci? tous ceux qui de pr?s ou de loin ont contribu? ? la r?alisation du projet, le coordonnateur Wilbert Estiverne, dit Wes, r?clame la collaboration de tous afin de maintenir en vie et propre le plus longtemps possible la place et invit? tous ceux qui ont la volont? de rejoindre l’?quipe d’AGOM ? le faire.

Me Hugues Saint-Pierre fut doyen ? l’?cole de droit et des sciences ?conomiques des Gona?ves et ancien pr?sident de la cour d’appel de la ville. R?put? d’avoir ?t? un homme int?gre dot? d’une grande capacit? intellectuelle, il avait perdu la vie le 24 avril 2007, ? l’?ge de 75 ans, ? la suite d’un accident ? Port-au-Prince. Il avait chut? en montant ? bord d’un v?hicule de transport en commun qui avait d?marr? brusquement. Transport? d’urgence ? l’h?pital, il n’avait pas surv?cu.

Les travaux de r?am?nagement ont ?t? financ?s par l’Alliance gona?vienne d’outre mer (AGOM) ? hauteur de 26 000 dollars am?ricains. AGOM est une structure regroupant des Gona?viens vivant ? l’?tranger, dont plusieurs anciens journalistes ayant travaill? pour diff?rents m?dias de la ville et de la capitale. Selon Charles Hubert Zamor, ancien journaliste et l’un des membres fondateurs de l’organisation, son but est de contribuer ? la revalorisation de la cit? de l’Ind?pendance.