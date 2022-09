Gona?ves: des milliers de personnes dans les rues contre le pouvoir en place

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-09-28 lenouvelliste.com

La ville des Gona?ves a connu une nouvelle journ?e mouvement?e ce mercredi 28 septembre 2022. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour continuer d’exiger le d?mission du Premier ministre Ariel Henry et les membres de son gouvernement. Comme annonc?, l’ancien chef rebelle des mouvements de 2004 contre l’ancien pr?sident Jean Bertrand Aristide, Wilfort Ferdinand dit Ti Will, escort? de plusieurs sympathisants, ?tait ? la t?te de la manifestion.

