Gona?ves: les locaux de la Caritas et du PAM pill?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-09-15 lenouvelliste.com

Apr?s la sc?ne de pillage enregistr?e au bureau de la Caritas aux Gona?ves, la population a pill? les locaux du Programme alimentaire mondial (PAM) au milieu de la journ?e de ce jeudi 15 septembre 2022. Malgr? les interventions des forces de l’ordre qui ont lanc? des gaz lacrymog?nes, cela n’a pas emp?ch? davantage de personnes d’investir les lieux pour se procurer des provisions alimentaires stock?s dans cet espace. En pleine sc?ne de pillage, un incendie d’origine inconnue s’est d?clar? dans les locaux de cet organisme international. Sans les sapeurs-pompiers, les responsables se contentent d’observer les d?g?ts.

