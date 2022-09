Gona?ves: les locaux du minist?re de l’?conomie et des Finances saccag?s puis incendi?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Log? dans un grand b?timent ? ?tage sur la Grand-Rue aux Gona?ves, le bureau de la direction d?partementale du minist?re de l’?conomie et des Finances de l’Artibonite a ?t? vandalis?, pill? et incendi? de tr?s t?t ce lundi 26 septembre 2022 par des individus non identifi?s. Vers 9 h a.m., des documents et du mat?riel de l’institution encore en flamme ?taient ?parpill?s un peu partout alors que des riverains ramassaient des morceaux de fer entre autres objets abandonn?s par les casseurs.

Alors que le feu consumait l’int?rieur de la direction d?partementale du MEF, plusieurs dizaines de gens ont gagn? les rues dans la ville tout en scandant des propos hostiles ? l’encontre du Premier ministre Ariel Henry. Ils ont parcouru les diff?rentes rues presque d?sertes de la cit? de l’ind?pendance o? des barricades sont dress?es presque ? chaque intersection.

Arriv?s en face du commissariat Toussaint Louverture, les manifestants se sont pris aux policiers camp?s sur la cour de l’institution en scandant: “Si Yo tire sou nou, n ap tire sou yo “.

” Comme jeune, j’ai vraiment envie de vivre et de travailler dans mon pays. Je ne veux pas me lancer dans des activit?s criminelles. Nous demandons a Ariel Henry de partir car c’est un incapable. Il n’est pas seulement question du retrait sur l’augmentation du carburant, la d?mission du Premier ministre est d?sormais plus que n?cessaire”, a d?clar? un jeune manifestant, torse nu, en sueur.

Lors d’une conf?rence de presse donn?e le week-end dernier, Wilfort Ferdinand alias Ti Will, l’ancien homme fort des mouvements de 2004 ayant conduit ? la chute de l’ancien pr?sident Jean-Bertrand Aristide, avait donn? le d?but de cette semaine aux Gona?viens pour se ravitailler. Il a annonc? qu’il mettra son empreinte dans la lutte ? sa mani?re. Son objectif est de chasser Ariel Henry du pouvoir.

De leur c?t?, les membres du syndicat de chauffeurs et propri?taires de taxi-moto dans l’Artibonite encouragent la population ? continuer ? investir les rues pour continuer de demander de meilleures conditions de vie.