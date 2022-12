Gona?ves: trois responsables du minist?re de l’Education nationale arr?t?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le directeur d?partemental adjoint du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle dans l’Artibonite, Didier Pierre, le responsable du bureau d?partemental des examens d’Etat, Carlot Pierre, et Jacky Charles, un archiviste, ont ?t? arr?t? ce mardi 29 novembre 2022 au local de la Direction d?partementale de l’Education pour leur implication pr?sum?e dans des dossiers de fraude et usage de faux documents servant ? faciliter la participation de certains ?l?ves non qualifi?s aux derniers examens officiels de la classe terminale r?alis?s cette ann?e. C’est le juge d’instruction Gummy Thelot, accompagn? de plusieurs policiers, qui a proc?d? ? leur arrestation.

Dans ce dossier, plus d’une soixantaine d’?l?ves qui n’ont pas r?ussi aux examens de 9e ann?e ont particip? aux examens de philo dans plusieurs communes du bas Artibonite en complicit? avec certains directeurs d’?cole. Selon des sources, le juge voulant se renseigner sur la validit? de ces ?l?ves dans le syst?me du minist?re,avait demand? ? l’archiviste l’acc?s au syst?me, ce qui a ?t? refus? par ce dernier voulant d’abord l’autorisation d’un sup?rieur. Le juge a fini par arr?ter les trois responsables pr?sents apr?s un bref ?change.

Il faut pr?ciser que le directeur adjoint arr?t?, Didier Pierre, avait annonc? ? la presse quelques semaines apr?s le d?roulement des examens, l’arrestation de plusieurs directeurs d’?cole pour leur implication pr?sum?e dans cette affaire dans cette affaire et avait annonc? l’ouverture d’une enqu?te par le minist?re de l’Education nationale. Selon des responsables locaux, ils ont d?j? mis ? la disposition du juge les fausses fiches saisies par la DDA lors des derniers examens.

Pour l’instant, aux Gona?ves, les ?tablissements scolaires qui ont ouvert leurs portes ne sont pas nombreux. L’indisponibilit? de l’essence dans les stations-service, la hausse des prix du transport, le casse-t?te pour acc?der aux services bancaires ainsi que les balises pos?es sur les retraits en sont parmi les causes.