Gona?ves: un mort et nouvelles sc?nes de pillages ce mardi

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quoiqu’il n’y avait pas encore de manifestation dans la ville, plusieurs dizaines de protestataires la plupart au visage cagoul?, ont fait irruption dans les locaux de l’ancien “Market Ind?pendance” et “Ind?pendance Cin?”, logeant actuellement la Radio Ind?pendance et une partie de l’h?tel Ind?pendance ? la rue Louverture. Les casseurs ont emport? des panneaux solaires, des matelas entre autres et ont mis le feu au rez-de-chauss?e du b?timent. Les policiers ?taient oblig?s d’intervenir ? plusieurs reprises pour ?viter le pire et ont proc?d? ? l’arrestation de plus d’une dizaine de personnes.

Un peu plus tard dans la journ?e, d’autres ont envahi le deuxi?me immeuble des entreprises Ind?pendance abritant l’h?tel Ind?pendance ll. Apr?s plusieurs minutes de pillage, Wilfort Ferdinand et Jerry Bien Aim? ont d? intervenir de leur c?t? afin de restituer certains objets emport?s en disant que ces actes de pillage compromettaient le v?ritable objectif de leur mouvement qui vise ? d?raciner Ariel Henry du pouvoir. Une intervention qui a suscit? la col?re de certains protestataires qui ont enlev? diverses barricades ?rig?es sur l’avenue des Dattes et menacent de boycotter les manifestations. Car, selon des protestataires, les emp?cher de piller les entreprises de ceux qui collaborent avec le pouvoir en place prouve qu’il n’y a rien de s?rieux dans ces mouvements.

Tr?s tard dans l’apr?s-midi, des rafales d’armes automatiques ont ?t? entendues dans le quartier de Descahos faisant un mort. La victime est un jeune homme d’une vingtaine d’ann?es baignant dans son sang apr?s avoir re?u une balle ? la t?te. Selon des t?moins, il n’y avait pas d’affrontements mais des hommes arm?s dans leur joie qui faisaient chanter la poudre.

Aux Gona?ves, nombreux sont les leaders et responsables d’organisations politiques qui appellent le Premier ministre Ariel Henry ? d?missionner. Les responsables des mouvements de protestation, de leur c?t?, entendent resserrer la mobilisation anti-gouvernementale.