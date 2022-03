Gouvernance, lutte contre la corruption et les violations des droits humains, les Etats-Unis balisent leur financement a Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La <>, comprise dans d’autres dispositions legislatives et actions a financer par le gouvernement americain jusqu’au 30 septembre 2022 (H.R. 2471, the “Consolidated Appropriations Act, 2022), votee au Congres et au Senat americain, a ete signee par le president Joe Biden, le 15 mars 2022.

<>, peut-on lire dans ce texte.

Selon cette loi, des fonds peuvent etre mis a la disposition d’Haiti pour soutenir des elections libres et equitables pour financer des programmes de la police, de la justice, de la lutte contre les gangs, de la reduction de detention preventive prolongee, de la sante publique, de la securite alimentaire, d’eau et assainissement, d’education et d’autres programmes visant a repondre aux besoins humains fondamentaux, poursuit ce texte qui se fend d’une interdiction.

Aucun des fonds affectes ou autrement mis a disposition par la presente loi ne peut etre utilise pour aider les Forces armees d’Haiti, a indique cette loi.

Le gouvernement d’Haiti sera eligible a l’achat d’articles et de services de defense en vertu de la loi sur le controle des exportations pour la garde cotiere.

Cette loi met en avant l’importance du dialogue politique entre les differents acteurs de Hait pour restaurer la legitimite democratique et les institutions en Haiti, le renforcement de la capacite a long terme du gouvernement haitien, de la societe civile et du secteur prive. Le texte indique soutenir les efforts de lutte contre la corruption, promeut la liberte de la presse et repond aux preoccupations en matiere de droits de l’homme, y compris par l’application des sanctions contre les personnes impliquees dans des violations des droits de l’homme et de la corruption. Droits de l’homme et lutte contre la corruption.

Le secretaire d’Etat donnera la priorite a la protection des droits de l’homme et aux efforts de lutte contre la corruption en Haiti par les methodes suivantes : favoriser des relations solides avec les groupes independants de la societe civile axes sur la surveillance de la corruption et des violations des droits de l’homme et sur la promotion de la democratie en Haiti; soutenir les efforts du gouvernement haitien pour identifier les personnes impliquees dans des violations des droits de l’homme et des actes importants de corruption en Haiti, y compris les acteurs des secteurs public et prive, et les tenir responsables de leurs actes, repondre aux preoccupations d’impunite pour les auteurs presumes et les personnes qui ont annonce et planifie le massacre de La Saline qui a eu lieu le 13 novembre 2018.

Cette loi exhorte les autorites a continuer a enqueter sur les attaques dans les quartiers de La Saline et de Bel-Air en 2018 et 2019 qui ont fait des dizaines de morts afin de traduire leurs auteurs en justice. Au plus tard 180 jours apres la date de promulgation de la presente loi, le secretaire d’Etat informera les comites competents du Congres des evenements qui ont eu lieu le 13 novembre 2018, dans le quartier de La Saline, a Port-au-Prince, en Haiti, et des consequences de ces evenements. Cette loi a demande un briefing qui doit comprendre un examen de tout lien entre le massacre de La Saline et les manifestations de masse qui ont eu lieu simultanement en Haiti, une analyse des rapports sur le massacre a La Saline rediges par les Nations unies, l’Union europeenne et le gouvernement d’Haiti; une description detaillee de tous les auteurs connus et des individus qui ont annonce et planifie le massacre, un apercu des efforts deployes par le gouvernement d’Haiti pour traduire en justice les auteurs et les personnes qui ont organise et planifie le massacre de La Saline et pour prevenir d’autres attaques similaires.

Selon cette loi, un rapport est attendu pour mesurer les impacts. Il est demande une evaluation de la corruption majeure commise parmi les secteurs public et prive en Haiti, y compris l’identification de toute personne ou entite qui a finance des activites de corruption, et toutes les poursuites pour corruption ayant fait l’objet d’une enquete par le systeme judiciaire haitien depuis janvier 2015.

Un apercu des efforts deployes par le gouvernement haitien pour lutter contre la corruption, y compris le scandale PetroCaribe, et des mesures correctives pour renforcer et retablir la confiance dans les institutions publiques d’Haiti. Une description des efforts deployes par le gouvernement des Etats-Unis pour consulter et engager des responsables du gouvernement haitien et des groupes independants de la societe civile axes sur la surveillance de la corruption et des violations des droits de l’homme et sur la promotion de la democratie et de la liberte de la presse en Haiti depuis janvier 2015.

Cette loi americaine attend une evaluation de l’impact des decrets presidentiels sur la sante des institutions democratiques d’Haiti et la sauvegarde des droits de l’homme, y compris les decrets relatifs a la reduction les pouvoirs de la Cour superieure des comptes et du contentieux administratifs; la promulguant une loi antiterroriste; celui l’Agence nationale des renseignements. Le decret envoyant a la la retraite et nomination par la suite des juges a la Cour supreme d’Haiti. Il est aussi demande un examen du coup d’Etat allegue contre la presidence de Jovenel Moise le 7 fevrier 2021.

Selon ce texte, les fonds a mettre a la disposition d’Haiti doivent etre soumis a la consultation prealable des comites des credits et aux procedures de notification regulieres de ceux-ci.