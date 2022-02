Gouverneurs de la rosee de Jacques Roumain et education a la citoyennete

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

D’emblee, le professeur Toussaint a soutenu que l’ecole haitienne a interet a exploiter avec intelligence le livre du fondateur du bureau d’ethnologie. Le docteur en sociologie dit croire que ce roman peut constituer un outil majeur de l’enseignement de l’education a la citoyennete en Haiti. Selon le maitre en communication sociale, ce classique de la litterature haitienne contient des elements pouvant permettre a nos jeunes ecoliers et universitaires de vivre et experimenter la notion de citoyennete.

Roumain, le penseur

Considerant le personnage central du roman, en l’occurrence Manuel, le professeur dresse le portrait de Roumain comme un modele de penseur, un mediateur appele a souder la localite de Fond-Rouge, son milieu d’origine, ce village ou regnent la mefiance, la division et la violence. Une societe dans laquelle l’absence de dialogue est criante. Pour le psychologue, Manuel incarnait ce penseur qui doit organiser la cite. Un penseur qui observe et part a la recherche de l’eau. De la vie. A travers son personnage, Jacques prone le vivre-ensemble, la confiance en soi et dans les autres.

Roumain, l’homme de science

C’est toute une education a la citoyennete dans le classique de Roumain. A l’avis du professeur, l’auteur montre l’interet pour la science, le reel, amenant l’etudiant a observer et comprendre son milieu et de se deplacer. Il fait developper chez l’etudiant l’appartenance sociale. <>, affirme-t-il.

Roumain, l’ecologiste

Le professeur a aussi evoque ce qu’il appelle la dialectique la vie/ la mort degagee dans ce roman traduit dans plusieurs langues, dont l’anglais, l’italien, l’allemand, l’espagnol… D’abord, il y a la poussiere symbolisant la mort, puis l’eau qui represente la vie. Il a aussi attire l’attention sur la question de la dignite humaine et le respect de l’autre qui s’y degage, sans oublier la question de l’environnement et de l’ecologie qui traverse cette oeuvre de grande facture. Pour l’ancien vice-recteur aux affaires academiques de l’Universite d’Etat d’Haiti (UEH), les etudiants doivent etre amenes a creuser davantage le theme de l’environnement et notre rapport a la terre.

La notion de bien commun chez Roumain

Le professeur Toussaint a en outre insiste sur la notion de bien commun pronee par Roumain dans son roman. Selon le professeur, les etudiants doivent comprendre et defendre le bien commun, ce que nous avons tous en heritage, patrimoine et richesse, et comment les gerer pour que tout le monde puisse en beneficier.

Une conference tres instructive du professeur Herold Toussaint qui nous interpelle sur la necessite de degager, a partir de cette oeuvre magistrale, d’autres reflexions comme la justice sociale, la religion, le respect de la tradition qui feront sans doute l’objet d’un autre papier.