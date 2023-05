Grâce à un doublé de Rodrygo, le Real Madrid remporte la coupe du roi face à Osasuna (2-1)

​

Grâce à un doublé du brésilien Rodrygo, le Real Madrid remporte la coupe d’Espagne face à Osasuna (2-1).

Rodrygo a permis au Real Madrid de mettre fin à neuf années de disette en Coupe du roi. La maison blanche vient de remporter à l’Estadio de La Cartuja, à Séville, la grande finale de la compétition ce samedi 6 mai face à Osasuna 2-1 grâce à deux buts du brésilien qui a été le héros de cette rencontre. L’équipe Madrilène savoure déjà un nouveau titre bien avant le choc de mardi en Ligue des champions contre l’ogre Manchester City.

À deux minutes du début de la rencontre, le Real Madrid menait déjà contre Osasuna. Rodrygo sous une passe de Vinicius a permis à son équipe de mener les débats dans la ville de Séville où s’est déroulée la rencontre. Les coéquipiers de Benzema ont multiplié les offensives qui n’ont donné aucun résultat. À l’exception d’un ballon frappé au poteau de l’équipe adverse.

Au retour des vestiaires, l’équipe d’Osasuna a fini par trouver l’égalisation grâce à un magnifique but de Lucas Torro qui a relancé cette finale qui donnait à la maison blanche un fort pourcentage pour remporter la rencontre sans trop grande difficulté.

Le suspens était de la partie après cette égalisation. Mais Rodrygo étincelant sous les couleurs du Real Madrid a trouvé la faille pour marquer le second but de l’équipe Madrilène. À 2-1, la maison blanche pouvait essouffler et espérer marquer un autre but pour se mettre à l’abri.

Après le but salvateur du brésilien, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Le Real Madrid remporte cette coupe du roi après avoir éliminé au match retour des demi-finales le FC Barcelone.

Le Real Madrid remporte son 20ème trophée dans cette compétition après son dernier titre de 2014. Karim Benzema compte maintenant 25 titres avec le Real Madrid.

