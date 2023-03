Graduation de 71 étudiants en Sciences de l’Éducation de l’Université Publique du Sud-Est à Jacmel

​

Cérémonie de graduation de 71 étudiants issus de la faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université Publique du Sud-Est à Jacmel.

La cérémonie de graduation de la promotion Robert Berrouet Oriol 2018-2022 de l’université publique du Sud-est à Jacmel a eu lieu le dimanche 26 mars 2023 à l’église Sacré-Cœur de Meyer. 71 gradués dont 38 filles ont reçu leurs parchemins. Miralda Jameau et Lafontant Louis étaient respectivement marraine et parrain des étudiants gradués en sciences de l’éducation (histoire et géographie, philosophie et littérature, administration scolaire).

Lors de son intervention, la marraine de la promotion Miralda Jameau n’a pas caché son sentiment de fierté d’avoir été choisie comme marraine de la promotion. “Oui je me sens honorée du fait que vous ayez porté votre choix sur ma modeste personne comme marraine. Un choix que j’apprécie à sa juste valeur pour avoir travaillé dans le système éducatif haïtien au niveau du secondaire pendant de longues années dans la fonction publique. J’ai eu la chance de servir le système tantôt comme enseignante au lycée, comme censeure études et comme directrice de lycée à deux reprises”, a-t-elle déclaré.

Plus loin dans son discours, elle n’a pas manqué de rappeler à ses filleuls les défis et les enjeux entourant ce métier. “Être Éducatrice et Éducateur dans un pays en proie aux affres de tous les défis et de toutes les difficultés qui tuent les rêves de la jeunesse estudiantine à la recherche de ferments pour ses sentiments patriotiques de servir sa patrie n’est pas mince affaire ! Autrefois, même quand la vie était beaucoup moins dure être Éducatrice ou Éducateur avait ses difficultés cependant, pour ceux et celles qui considèrent ce métier comme leur vocation tous les prétextes sont bons pour faire œuvre qui vaille”, a-t-elle poursuivi.

La marraine de la promotion a aussi souligné la dégradation sécuritaire du pays qui frappe de plein fouet le bon déroulement des activités scolaires. “Haïti connaît actuellement une crise à nulle autre pareille, l’insécurité s’est installée dans les recoins du pays et la vie de la population est menacée par les exactions des gangs armés créés pour la plupart par des politiciens voulant conserver leur pouvoir. Une situation qui n’épargne pas les écoles qui sont des institutions appelées à fonctionner en toutes circonstances afin de répondre à ce besoin constant qu’est l’éducation”, a-t-elle dit.

Par ailleurs, elle conseille aux nouveaux gradués la persévérance pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. “Chers filleuls, quel que soit votre secteur d’activités, ayez l’esprit d’entreprise ! “Travaillez ! Travaillez ! Travaillez !”, c’est le refrain des courageux, car le monde appartient aux vaillants ! Travaillez donc, parlez peu, agissez plus, car si les parleurs sèment, ce sont les silencieux qui récoltent.”

Elle souhaite tout le bonheur du monde aux gradués dans leurs métiers, leurs vocations, leurs engagements d’hommes et de femmes qui aiment encore Haïti.

Parallèlement, Albert Étienne, doyen de la faculté des Sciences de l’éducation de l’université, n’a pas fait un long discours mais a insisté sur le fait que les gradués doivent être à la hauteur de leurs tâches en tant qu’éducateur. “Chers étudiants, je ne vous demande pas d’être seulement des professionnels de l’éducation, mais je souhaite surtout que vous soyez des éducateurs. Être éducateur, c’est répondre à une vocation, c’est prendre conscience d’une responsabilité éthique (au sens lévinassien du thème) et noble. L’éducateur est un sage car l’éducation est une sagesse.”

Le Lauréat de la promotion Gupson Mauriset, a déclaré que les gradués peuvent être fiers de ce diplôme. “nous avons passé ensemble 4 années dans une ambiance de stress et de compétition, mais de travail et d’efforts aussi. Nous avons lutté jusqu’au bout, en combattant le bon combat. C’est ce qui traduit notre joie, aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

