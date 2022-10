Grand ?cart pour le ministre Jean Victor G?n?us

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le ministre des Affaires ?trang?res, qui assurait que tout ?tait globalement sous contr?le le 26 septembre, s’est fait, ce 17 octobre 2022, le porte-parole d’un peuple qui crie sa d?tresse, qui ne vit pas mais survit.

<>, a dit le chancelier G?n?us qui en a profit? pour exprimer la <> du Premier ministre Henry <>.

<>, a indiqu? G?n?us dans son esquisse tout aussi sombre que le dernier en date ?tait rose.

<>, a dit le chancelier G?n?us qui a ?voqu? les tentatives de forces de l’ordre pour reprendre le contr?le du terminal contr?le par le chef de gang Jimmy Ch?rizier depuis le 12 septembre 2022.

Les tentatives des forces de l’ordre pour d?bloquer la route ont ?chou? et se sont heurt?es ? des tirs d’armes de gros calibres. Cette situation a caus? une p?nurie de carburant et a entrain? des cons?quences catastrophiques pour le pays. Des h?pitaux ont d? fermer leurs portes ou r?duire consid?rablement leurs activit?s, l’eau potable ne coule plus dans les robinets, car les stations de pompage sont ? l’arr?t faute de carburant, le transport public est r?duit. L’approvisionnement de la capitale e et des villes de province en denr?es alimentaires devient difficile et risque d’aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menac?s dans la Zone franche de Caracol qui risque de fermer ses portes, incapable de s’approvisionner en carburant >>, a indiqu? Jean Victor G?n?us qui maintient <> .

<>, a-t-il poursuivi, soulignant que <>.

<>, a une nouvelle fois plaid? le ministre des affaires du gouvernement Henry qui a vot? le 6 octobre dernier une r?solution sollicitant une aide militaire sp?cialis?e de la communaut? internationale.