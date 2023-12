Grand-Goâve Global Awards, une initiative visant à reconnaître et à célébrer l’excellence dans divers domaines

​

​

La troisième édition des Grand-Goâve Global Awards est lancée par les membres de MigShow.

La cérémonie de remise de prix de la troisième édition des Grand-Goâve Global Awards aura lieu le 10 janvier 2023 dans cette ville. Cette activité qui a pour ambassadeur principal Me Saül Hilaire est une initiative des membres de MigShow visant à instaurer une culture d’appréciation dans la communauté. Pour cette nouvelle édition, une dizaine de personnes et institutions seront honorées après les votes de la société civile de Grand-Goâve.

“Notre objectif est de reconnaître et de célébrer l’excellence, les réalisations remarquables ou les contributions significatives dans divers domaines. Je crois fermement que notre initiative va être l’élément déclencheur d’une autre société car en inspirant, motivant et encourageant les individus ou les groupes à atteindre l’excellence dans leurs domaines respectifs notre communauté sera le plus grand bénéficiaire”, a déclaré un des responsables de l’activité.

Cette année, 17 prix seront remis aux personnes et institutions de la communauté de Grand-Goâve. Parmi les distinctions il y aura l’école de l’année, le portraitiste de l’année, le Slameur de l’année, l’initiative de l’année, le prix Djinelmix récompensant le meilleur disque joker de l’année, le prix JeanClostock Casimir récompensant le meilleur footballeur de l’année, le jeune modèle de l’année, la personnalité de l’année, la personnalité féminine de l’année, l’influenceur de l’année. Il y aura aussi des prix honorifiques qui seront décernés.

Pour déterminer les lauréats de ces prix, il revient à la société civile de la commune de Grand-Goâve de les voter afin de déterminer les gagnants des différentes catégories, a précisé le responsable

Les responsables invitent les jeunes à toujours entreprendre malgré les difficultés et le boycott. “N’ayez pas peur d’être critiqués ou boycottés, car souvent, c’est le signe que vous faites quelque chose de remarquable. Rappelez-vous que même les plus grands comme Cristiano et Messi ont été confrontés à des critiques et des obstacles, mais leur détermination les a propulsés vers l’excellence. Tenez bon, persévérez et continuez à croire en vos capacités, peu importe les défis qui se dressent sur votre chemin.”

