Tous les responsables d’institutions dans le Sud, la Grand Anse et les Nippes qui sont interrog?s sont cat?goriques : les promesses n’ont pas ?t? tenues une ann?e apr?s le s?isme du 14 ao?t 2021.

Le bilan des actions gouvernementales pr?sent? en conf?rence de presse mardi par trois ministres, les plus actifs dans les r?gions les plus touch?es, ne dit pas autre chose. On a travaill?, mais cela est insuffisant. L’agriculture, l’?ducation et la planification n’ont pas pu faire de miracle. Les montants engag?s sont faibles. Les r?alisations lilliputiennes compar?es aux besoins.

Et personne n’a pr?sent? de r?sultats sur la reconstruction des maisons d?truites par le s?isme. Personne n’a parl? d’aide pour relancer les entreprises priv?es affect?es par le tremblement de terre. Mis ? part le nouveau pont de J?r?mie, il n’y a pas eu d’inauguration majeure une ann?e apr?s.

Comme en 2010, apr?s la catastrophe du 12 janvier, une conf?rence des bailleurs a ?t? tenue et la communaut? internationale a d?gain? des promesses. Pour le moment, nous sommes loin des sommes promises.

Ce mercredi, la coordinatrice humanitaire des Nations unies, la plus haute responsable humanitaire de l’organisation dans le pays, Ulrika Richardson, a d?clar? dans un communiqu? que <>.

Les gens du Grand Sud ont corrig? le titre pour dire <>.

Non seulement le minimum n’a pas ?t? atteint, mais le basique manque aussi ? l’appel. Plus de 250 000 enfants sont priv?s d’acc?s ? des ?coles ad?quates, un an apr?s le s?isme, alerte l’UNICEF.

<>, indique l’agence onusienne.

Le 14 ao?t, le jour anniversaire avait vu fleurir un ensemble de communiqu?s pour vendre les mensonges des aides promises. L’ONU et l’UNICEF disent la v?rit? comme elle est sur le terrain pendant que le gouvernement ha?tien se cache derri?re tous les pr?textes pour masquer les rendez-vous manqu?s.

Jusqu’? ce 17 ao?t, il n’existe pas une coordination efficace de la reconstruction du Grand Sud…

Trois d?partements g?ographiques du pays sont en train d’?tre r?duits ? leur plus simple expression apr?s une catastrophe naturelle doubl?e d’une h?catombe manag?riale.

Le s?isme du 14 ao?t 2021 n’?tait rien devant la mauvaise gouvernance de la reconstruction.