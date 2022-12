Grand’Anse : <>, alerte Monode Joseph

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le grand Sud du pays est coup? du reste du pays depuis le mardi 1er juin 2021. La situation s’est d?t?rior?e d?gradant au passage les conditions de vies et des biens de nombreuses populations qui en d?pendent. La circulation des biens et des personnes est limit?e depuis cette p?riode. <>, s’est plaint Monode Joseph ce jeudi 8 d?cembre sur radio Magik9.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.