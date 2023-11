Grand’Anse: le FNE a financé la construction de deux écoles publiques à Duchity et Marfranc

​

​

Grand’Anse: le DG du FNE a effectué une visite d’inspection des travaux de construction de deux écoles publiques

Le directeur général du Fonds National de l’Education, Jean Ronald Joseph, a effectué une visite d’inspection des travaux de construction du Lycée national de Duchity et de l’École nationale de Lory à Marfranc respectivement à 5 % et 30 % d’avancement. Cette visite entre dans le cadre d’une évaluation de l’avancement des travaux de construction de ces deux établissements scolaires. Le financement provient du Fonds National de l’Education

En effet, pour le lycée national de Duchity les travaux ont déjà atteint 5%, a signalé le directeur général du FNE Jean Ronald Joseph. Cet établissement scolaire comprendra trois bâtiments de six salles chacun, deux blocs sanitaires distincts pour filles et garçons, un logement pour le gardien, un réservoir d’eau de 40 mètres cubes et un parking, selon les informations communiquées par l’entreprise en charge de la construction.

Le responsable du FNE dans une réunion qu’il a eue avec les responsables du chantier du lycée national de Duchity a signalé que le coût de sa construction dépasse de 60% celui des écoles publiques financées par le FNE dans tout le pays.

Jean Ronald Joseph a insisté sur la nécessité d’achever à temps les travaux de construction de ce lycée national qui constituera la première infrastructure publique d’envergure construite par le gouvernement de Ariel Henry à Duchity, une nouvelle commune créée dans le département de la Grand-Anse

*À Marfranc, l’école nationale de Lory est à 30% achevée *

Concernant l’école nationale de Lory, les travaux ont démarré en février 2023 et sont à 30% achevés. Cette école comprendra deux bâtiments en hauteur comportant chacun six salles, ainsi que deux blocs sanitaires distincts pour filles et garçons.

Lors de son passage dans cette commune, Jean Ronald Joseph a discuté avec le directeur de l’École Nationale de Lory, Marcélus Jean Félot qui a indiqué que cet établissement scolaire couvre l’ensemble du cycle fondamental et accueille 700 élèves de la communauté.

Pendant la construction de l’établissement, les élèves sont obligés de suivre les cours dans des salles temporaires fabriquées avec des bâches et sur des bancs construits avec des palmiers, a indiqué le directeur de l’École Nationale de Lory au directeur du Fonds National de l’Education qui a demandé à Marcélus Jean Félot de dresser une liste complète des élèves par cycle afin qu’ils puissent bénéficier des programmes gouvernementaux, notamment le Programme national de cantine scolaire (PNCS).

Ces infrastructures selon le FNE permettront aux élèves de cette région de la Grand’Anse, d’apprendre dans de bien meilleures conditions.Notons que le tremblement de terre du 14 août 2021 avait détruit/endommagé plusieurs établissements scolaires dans le Grand Sud notamment dans la Grand’Anse.

