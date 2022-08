Grands crimes et petites arnaques

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans le contexte actuel, il peut sembler futile ou pour le moins ind?licat de parler de certaines arnaques ayant lieu dans les milieux culturels. Il y a des crimes d’une nature plus sauvage contre lesquels il faudrait s?vir sans tarder : la mort n’en finit pas de tuer la vie. Il y a ceux qui kidnappent, assassinent ; ceux qui leur procurent armes et munitions ; ceux qui utilisent leurs fonctions et pouvoir dans la machine ?tatique pour prot?ger les bandits.

Il y a aussi, en plus de la violence, les conditions mat?rielles d’existence qui ne cessent de se d?grader : l’?tat qui ne paye pas un certain nombre de ses contractuels et employ?s ; les prix des produits de base qui ne cessent de grimper ; les parents aux abois ? la veille d’une rentr?e scolaire improbable ; le co?t du transport et de la nourriture qui ?puise les revenus des ouvriers et des <> ; les soins de sant? interdits aux pauvres…

Des choses graves, si graves qu’on pourrait avoir honte de parler des petits arnaqueurs du milieu culturel qui utilisent les noms de personnes et de personnalit?s jamais contact?es, comme caution pour annoncer en grande pompe des ?v?nements qui, sans ces noms, n’attireraient pas grand monde. Ces m?mes petits arnaqueurs qui pr?sentent des <> ? des institutions en y mettant les noms de personnes que l? non plus ils n’ont jamais contact?es ou qui leur ont clairement exprim? leur indisponibilit? ou leur refus.

Cela peut para?tre secondaire, mais ce ne l’est pas. Cela t?moigne du degr? de d?gradation des rapports humains et de la vie civile. Dans tous les domaines, des gens d?cident qu’ils peuvent tout faire. <> Le raisonnement : du moment que j’en tire un profit mat?riel et symbolique, la question ne se pose pas de ce que j’ai le droit de faire. Ce raisonnement est si ancr? dans certains esprits qu’ils en pensent que tout le monde l’applique. Je me souviens d’une conversation au cours de laquelle un entrepreneur dont je critiquais les pratiques m’avait dit : <> Derri?re la grossi?ret? de la formule se cache la certitude qu’on <> tous quelque chose de mani?re illicite. Difficile de convaincre un r?cidiviste convaincu qu’on peut avoir choisi de faire les choses autrement. Sans tricher.

Le vernis qui couvrait une certaine morale bourgeoise semble avoir fait son temps. Grands crimes et petites arnaques, l’irrespect total envers l’autre, la chose publique. Ne pas croire cependant que tous participent de cette logique dominante. Il y a dans ce pays des gens qui font des choses bien. Honn?tement. Eux aussi, ils font face ? la pr?carit?, mais quelque chose en eux les emp?che de se transformer en grands criminels ou petits arnaqueurs. C’est ce quelque chose qu’il faut saluer et prot?ger. Quant au reste, on n’a pas d’autre choix que de le d?noncer.