Gros- Morne: 30 otages lib?r?s, 9 bandits tu?s, 13 autres bless?s par la PNH

Le bilan partiel d’une op?ration men?e par la police fait ?tat de 9 bandits tu?s, 12 autres bless?s, 7 arrestations, saisie de 8 motos et la lib?ration de 30 otages, ? Ti Bwadom, dans l’Artibonite. Les villages d?nomm?s Bera et Pendu ont ?t? lib?r?s de l’influence des bandits, peut-on lire dans une note communiqu?e au Nouvelliste par le directeur d?partemental de la PNH du Nord-Ouest Jean Brice Myrthil, vendredi 5 ao?t 2022. Cette op?ration lanc?e depuis huit jours va se poursuivre jusqu’? l’an?antissement de cette menace.

