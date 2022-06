Guerby Blaise : les mesures privatives de libert? avant jugement

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Me Guerby Blaise, docteur en droit P?nal et sciences criminelles, Avocat sp?cialis? en droit p?nal et Proc?dure p?nale, vient de publier aux ?ditions universitaires europ?ennes sa th?se de doctorat intitul?e <>. Son livre, qui est disponible ? Livres en folie, semble d?j? susciter de vifs int?r?ts de la part de beaucoup de gens, avocats, ?tudiants et journalistes.

La lecture du livre de Me Guerby Blaise, qui est professeur ? l’Universit? d’Etat d’Ha?ti, est plus que n?cessaire dans ce temps de chacal qui est le notre marqu? par des crimes inf?mes dans tout le pays. Une lecture urgente d’autant que ce mercredi 1er juin, en Conseil des ministres, une commission de 9 membres a ?t? cr?e pour passer au peigne fin le code p?nal regroupant environ 1400 articles et dont l’entr?e en vigueur est pr?vue le 24 juin 2022. Aujourd’hui, o? le droit p?nal fait actualit?, on ne peut s’emp?cher de se demander qu’est-ce que la th?se de Me Guerby nous apprend sur le droit p?nal ha?tien et si son livre, qui a lui a co?t? 6 ann?es de sa vie, ?tait l’ultime outil dont on dispose pour changer, une bonne fois pour toute, le visage ?maci? de notre droit p?nal et de notre proc?dure p?nale.

<>, lit-on sur la quatri?me de couverture. <>.

Il est ?crit que le livre de Me Blaise traduit la r?volution de la proc?dure p?nale ha?tienne et questionne l’efficacit? de celle fran?aise. <>. Il est ? souligner son sujet de th?se a ?t? choisi, selon Me Blaise, en raison des liens historiques et culturels entre la France et la R?publique d’Ha?ti, ce qui rapproche la l?gislation p?nale ha?tienne de la philosophie de la politique criminelle fran?aise en mati?re de mesures privatives de libert? avant jugement.