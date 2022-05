Guerre des gangs : 11 mois a Martissant, 11 jours en Plaine du Cul-de-Sac

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des commercants de Carrefour et du grand Sud pactisent avec les groupes armes pour avoir le droit de passage, la population emprunte des voies alternatives pour faire le va-et-vient entre la capitale et les quatre autres departements, les gangs armes assurent la circulation et ranconnent les rares usagers de la route… 11 mois apres, la guerre des gangs a Martissant s’enracine et devient presque normale. Tout le monde ou presque s’y adapte. Les autorites pour se rendre dans les villes du grand Sud utilisent soit la voie aerienne ou les routes de Tara’s et de Saint-Jude. Cependant, ce conflit continue de faire des victimes au sein de la population civile.

Depuis le 24 avril dernier, le conflit arme entre les gangs ”Chen mechan” et ” 400 Mawozo” a la plaine du Cul-de-Sac vole la vedette a celui de Martissant. Toutefois, dans les deux cas, il est impossible de faire une estimation objective du nombre de personnes tuees. Les deplaces se comptent par milliers et des dizaines de maisons incendiees.

Onze mois depuis que Martissant est a feu et a sang, 11 jours depuis que la plaine du Cul-de-Sac est a feu et a sang, le gouvernement reste egal a lui-meme. C’est le grand silence chez le Premier ministre et les membres de son cabinet ministeriel. Ils regardent ailleurs alors que des gens meurent. Ils regardent ailleurs alors qu’un massacre est en cours.

L’Office de la protection du citoyen (OPC) dit noter depuis le dimanche 24 avril 2022 que la commune de Croix-des-Bouquets est le theatre d’affrontements armes entre gangs rivaux pour le controle de territoire, particulierement les quartiers de Bon Repos, Shadda, Damien, Santo et Butte Boyer. La situation s’est aggravee avec l’implication, le lundi 2 mai 2022, des bandes de la commune de Cite Soleil, a souligne l’OPC.



<>, a ecrit Me Renan Hedouville, protecteur du citoyen.



Il souligne qu’a cause de ces affrontements la circulation est interrompue sur les routes nationales numero 1 et numero 3, bloquant ainsi la communication entre les departements de l’Ouest, de l’Artibonite, du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest et du Centre alors que depuis le 1er juin 2021, Port-au-Prince est pratiquement coupee des autres departements du grand Sud.

<>, a denonce Me Renan Hedouville.



Le protecteur du citoyen a fait remarquer que c’est la meme situation depuis le 1er juin 2021 dans le quartier de Martissant. Les contacts entre Port-au-Prince et les departements du Sud, du Sud-Est, des Nippes et de la Grand’ Anse sont coupes depuis onze mois.

<>, a recommande l’OPC.

Le Premier ministre Ariel Henry, qui n’a encore aucune declaration sur la guerre des gangs a la plaine du Cul-de-Sac, a ecrit, le mardi 3 mai, sur son compte Twitter : <>