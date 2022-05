Guerre des gangs : au moins 75 morts, 68 blesses et 9 000 deplaces

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La guerre des gangs dans la plaine du Cul-de-Sac et a Cite Soleil a fait au moins 75 morts, dont des femmes et des enfants, 68 blesses et contraint a la fuite 9 000 personnes, ont indique les Nations unies, qui expriment, dans un communique, vendredi 6 mai 2022, de vives preoccupations face a la deterioration du climat securitaire et des droits de l’homme en Haiti. <>, peut-on lire dans ce communique.

<>, a indique l’ONU.

<>, selon ce communique. <>. <>, a indique ce communique des Nations unies qui <>. L’ONU a indique etre mobilisee <>.