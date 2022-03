Guerre en Ukraine : le prix du propane en Haiti risque d’augmenter

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



Apres avoir connu une hausse au dernier trimestre de l’annee derniere, le prix du propane allait connaitre une certaine stabilite suite a certaines mesures prises par l’administration de Joe Biden aux Etats-Unis d’Amerique, confie Johnny Augustin, directeur commercial et responsable de developpement de Wingas, qui participait a l’emission Panel Magik, sur Magik 9, le lundi 7 mars 2022. Cependant, entre janvier et fevrier, ce produit a subi une hausse entre 30 et 40 gourdes. Pour l’instant, le prix du gallon de propane varie entre 300 et 320 gourdes dans le pays alors que le prix etait de 280 gourdes en janvier.

Si l’on en croit Augustin, meme si le propane n’est pas directement concerne par la guerre en Ukraine, l’on doit quand meme s’attendre a des impacts sur le prix de ce produit. Selon le directeur commercial et responsable de developpement de Wingas, on doit s’attendre a une augmentation imminente des couts de transport a cause de l’augmentation des prix des produits petroliers provoquee par la guerre en Ukraine. La Russie est le troisieme producteur mondial de petrole et le deuxieme des grands exportateurs. Le pays de Vladimir Poutine exporte environ 5 millions de barils de petrole brut par jour, soit a peu pres 12% du commerce mondial. En outre, la Russie exporte 2,85 millions de barils de produits petroliers par jour qui representent environ 15% du commerce mondial.

En raison de la guerre qui affecte les prix des produits petroliers, explique Johnny Augustin, avoir un meilleur prix sur le marche local n’est pas garanti. C’est dire que le pays risque de voir le prix de ce produit utilise dans presque tous les menages a Port-au-Prince continuer a augmenter.

Le gouvernement haitien ne peut pas envisager des mesures pour juguler l’augmentation croissante du prix de ce produit vu que le pays ne dispose pas de cette capacite. Haiti achete le propane des Etats-Unis d’Amerique. Le pays ne peut qu’esperer que les USA prennent des mesures politiques afin de garder une certaine temperance des prix. <>, declare Johnny Augustin. L’economiste invite donc la population a eviter le gaspillage afin de reduire les depenses relatives a l’achat du propane.