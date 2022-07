Guitare en bandouli?re et po?sie pour une tourn?e de Douglas Zamor

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Douglas Zamor, l’auteur du recueil de po?mes <>, porte un grand projet pour l’ann?e 2022. Le projet de production d’un album CD grav? de po?sies et d’une grande tourn?e ? travers les dix d?partements g?ographiques du pays. <> est le nom de bapt?me de la tourn?e. Le titre ? retenir quand l’album paraitra en octobre prochain sur le march? est <>.

Guitare en bandouli?re, Douglas Zamor, cet ancien ?tudiant en sociologie ? la Facult? des sciences humaines (FASCH) de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti (UEH) et membre du Atelye Regwoupman ekriven krey?l (REK) et de Sosyete Koukouy, chante des chansons et dit des textes ? travers le pays. Malgr? vents et mar?es, l’artiste ? la voix chaude et claire poursuit sa tourn?e. Apr?s l’Arcahaie, la ville du drapeau, le 29 juin de cette ann?e, apr?s Port-de-Paix, les 12, 13 et 14 juin, il a fait une belle prestation ? Mauka lounge, rue Chavannes, P?tion-Ville, le mardi 12 juillet.

Pour saluer ce projet qui tient ? coeur l’artiste venu tout droit de Port-de-Paix, Th?du 20, un groupe de th??tre, a fait une lecture sc?nique de <> au public de Mauka lounge. <>, paru dans la collection Py? Banbou pour honorer la m?moire du Dr Ernst Mirville, est salu? par la critique comme un livre ? plusieurs voix. Celles qui crient non ? l’injustice, ? l’oppression, ? toutes les ins?curit?s humaines et ? la mis?re.

? P?tion-Ville, ce mardi, de 4 h ? 6 h p.m, accompagn? de St?phanie Guerrier, le po?te, chanteur et diseur, a enflamm? le public avec des musiques d’Ansy Desroses, Rodrigue Milien, Roger Colas, du groupe Artistes ind?pendants et de John Steve Brunache. Il a intercal? aussi les chansons de son cru et sa po?sie dans cet espace qui s’accorde bien avec un spectacle d’une telle facture.

Pour gratifier au public un bon moment de d?tente culturelle, Douglas a puis? de beaux morceaux dans ses recueils de po?mes : <>, (?ditions Choucoune, 2014), <> (?ditions Choucoune, 2016), <>, [Atelye Regwoupman ekriven krey?l (REK), 2017], Manman Penmba, (REK, 2018), balendjo: revolisyon men goch, (REK, 2019), <> (?ditions Floraison, 2020), laboul?k. (Koleksyon Py? Banbou, 2022).

Apr?s deux heures de spectacle, le public ne voulait pas laisser partir l’artiste. Une soif de bonne d?tente est patente chez ces jeunes qui veulent vivre la vie. Douglas Zamor a pu signer pour le public LABOUL?K, paru dans la collection Py? Banbou.

Contact? apr?s sa prestation, Douglas Zamor a confi? que le CD sur lequel il travaille avec le professeur Daniel Marcelin, fondateur du Petit conservatoire d’Art Dramatique, portera le titre <>. Au cours de cette tourn?e pr?lude au CD qui sortira ? la fin de l’ann?e, l’artiste animera aux quatre coins du pays des ateliers sur la po?sie des causeries, des spectacles de po?sies et de musique. Tout un paquet de programmes pour une tourn?e dans la capitale et nos villes de province.