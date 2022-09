Guy R?gis Junior dans les 20 t?tes d’affiche en France pour la rentr?e th??trale 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Retenez bien leurs noms: J?r?my Lopez dans Max au Rond-Point. Pierre Maillet dans Mes jambes, si vous saviez, quelle fum?e.. au Th??tre National de Bretagne.Estelle Meyer dans Coriolan de Shakespeare au Th??tre de la Bastille. Couchera Ouizgen, chor?graphie ?l?phant au Festival d’Automne 2022. Amanda Pi?a, la chor?graphe br?silienne, ouvre le Festival d’Automne 2022 avec Frontera / Procesi?n – Un Ritual de ?gua. Denis Podalyd?s dans Le Roi Lear ? la Com?die-Fran?aise. Adeline Rosenstein – son int?grale Laboratoire Poison – cr?ation ? La com?die de Saint-?tienne. Ludivine Sagnier dans Le Consentement d’apr?s le roman de Vanessa Springora au Th??tre Libert? ? Toulon.Gurshad Shaheman livre sa vision de l’Orestie avec Pour que les vents se l?vent au TnBA.No? Soulier – 6 x No? Soulier au Festival d’Automne. Sylvie Testud dans Tout le monde savait d’?lodie Wallace au Th??tre de l’OEuvre.Aur?lie Van Den Daele met en sc?ne Je cr?e et je vous dis pourquoi au Th??tre de l’Union ? Limoges.

Le dramatuge Guy Re?gis Junior n’en d?mord. Du th?atre encore et encore. Pour la rentr?e th??trale 2022 aux Z?brures d’Automne ? Limoges, l’auteur de De toute la terre le grand effarement met en sc?ne L’Amour telle une cath?drale ensevelie, un texte qui aborde la migration massive vers des cieux plus cl?ments.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.