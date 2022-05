Haiti : 25,9% d’inflation en mars

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le niveau de l’Indice General des Prix a la consommation (IPC, 100 en 2017-2018) se chiffre a 208.3 en mars 2022 contre 204.9 le mois precedent, affichant ainsi une variation mensuelle de 1,6 % et une variation annuelle et de 25,9 %, contre respectivement 2,6 % et 25,2 % en fevrier, selon le constat de l’Institut haitien de statistique et d’informatique (IHSI) dans sa rubrique mensuelle, <> du mois de mars.

L’inflation annuelle observee ce mois-ci s’explique par le comportement des differentes divisions de l’IPC : “Produits alimentaires et boissons non alcoolisees” (1,9 % sur un mois et 26,6 % sur un an), “Articles d’habillement et chaussures” (2,3 % sur un mois et 28,1 %), lit-on dans la derniere publication de l’IHSI.

Les produits qui ont su influencer le glissement annuel de l’IPC sont :

Alimentation : riz (en moyenne 39,6 %), pain (29,2 %), viande (en moyenne 22,7 %), lait (en moyenne 28,9 %), l’huile comestible (67,5 %), citron (15,8 %) et sucre (en moyenne 30,3 %).

Articles d’habillement et chaussures : chemise (29,8 %), pantalon pour homme (27,1 %), soulier, tennis (36,7 %), sandales (30 %)

Logement, eau, gaz, electricite et autres combustibles : loyer du logement (19,4 %), eau (42 %), charbon de bois (34,8 %), gaz propane (66,4 %) et kerosene (118,8 %).

Sante : medicaments (30,1 %) et lunettes a verres correcteurs (22,3 %).

Transports : entretien de vehicule prive (37,6 %) essence et gas-oil (66,6 %).

Comme c’etait le cas en fevrier dernier, une hausse plus importante des prix a ete observee au niveau des produits importes, soit 36,2 % en glissement annuel contre seulement 20,2 % pour les produits locaux.

Enfin, du point de vue regional, toutes les regions geographiques ont contribue a l’accroissement de l’inflation en mars 2022. Par contre, les variations les plus significatives par rapport au mois de fevrier 2021 concernent surtout la region Reste Ouest et la region Sud qui ont affiche 27,4 % et 27,7 % respectivement selon les donnees de l’IHSI.

Cyprien L. Gary