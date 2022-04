Haiti a tenu sa place a l’expo 2020 de Dubai

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Haiti figure parmi les 192 pays qui ont participe a l’exposition universelle <>. Un pavillon etait mis a la disposition du pays. A l’interieur du pavillon etaient exposes des tableaux, des billets, des huiles essentielles, du cafe, des pieces en fers decoupes, en papier mache, etc. Le Nouvelliste s’est entretenu avec Jessy Menos, la commissaire generale d’exposition au pavillon d’Haiti. Elle a indique le theme retenu pour le pavillon : <>. <>, a fait savoir Madame Menos.

Jessy Menos croit que la participation d’Haiti a l’exposition a ete une occasion pour transmettre aux visiteurs du monde entier les valeurs de resilience, de combativite, d’audace, d’optimisme, de partage du peuple Haitien dans une perspective des relations Sud-Sud. <>, a-t-elle fait savoir.

Dans le cadre de l’exposition universelle, la journee du 23 mars avait ete consacree a Haiti et baptisee <>. Une delegation ministerielle s’est rendue a Dubai dans le cadre de cette celebration. L’equipe gouvernementale etait composee du ministre des Affaires etrangeres, Jean Victor Geneus, du ministre du Commerce et de l’Industrie, Ricardin Saint-Jean, de la ministre de la Culture et de la Communication, Emmelie Prophete Milce, de la ministre du Tourisme, Luz Kurta Cassandra Francois, du directeur de cabinet du premier ministre, Samuel H. Saturne. Deux entrepreneurs haitiens, Daphne Bourgoin et Remy Telfis ont egalement fait le voyage. Une ceremonie a ete organisee sous le dome Al Wasl, en presence des delegations des deux pays, et de dizaines d’invites.

Au cours de la ceremonie, Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, le ministre emirati de la tolerance et la coexistence et commissaire general de l’exposition a remercie Haiti d’avoir accepte l’invitation de participer a l’exposition universelle. Le ministre des Affaires etrangeres haitien, Jean Victor Geneus, a exprime des voeux de bonheur et de prosperite au peuple et au gouvernement des Emirates Arabes Unis. Il a egalement renouvele l’appui <> de la Republique d’Haiti a l’exposition. Dans son intervention, le chancelier a egalement evoque les potentialites et occasions d’affaires qui existent en Haiti. Des visites guidees ont eu lieu dans les pavillons d’Haiti et celui des Emirats Arabes Unis.

En marge de la ceremonie, la ministre de la Culture et de la Communication, Emmelie Prophete Milce, a explique le sens de la participation d’Haiti a l’exposition universelle. <>, a-t-elle declare.

Les membres de la delegation officielle ont donne une conference de presse bilan le lundi 28 mars. Le chancelier haitien Jean Victor Geneus s’est montre tres satisfait des retombees de la participation d’Haiti. Il a egalement souligne la necessite pour Haiti de renforcer ses relations avec l’emirat de Dubai. <>, a rapporte le chancelier.

Deux entrepreneurs haitiens, Daphne Valmond Bourgoin et Remy Telfis, ont ete invites par le pavillon d’Haiti a prendre part au <> d’Haiti. Daphne Valmond Bourgoin est le PDG de <>, un magasin de vetements fabriques en Haiti. Remy Telfis est le PDG de <>. Les deux ont ete invites en fonction du succes de leurs produits qui ont ete exposes au pavillon d’Haiti. Interroge par le journal, Remy Telfis s’est rejoui de l’opportunite qui a ete offerte a son entreprise. << Nous sommes a la recherche de marche pour ecouler nos produits. Dubai, par sa position, peut etre un bon marche pour mes produits. J'ai eu des discussions avec des responsables de <>. J’ai rencontre des potentiels acheteurs. Ils aiment notre cafe. J’ai deja recu des courriels dans lesquels certains nous demandent des echantillons >>, a-t-il indique.

De son cote, Daphne Valmond Bourgoin estime interessante l’idee d’inviter des entrepreneurs haitiens a l’exposition. Elle se felicite de l’attention suscitee par les produits de son entreprise. <>, a declare la responsable de Ti Sak Suk.