Service minimum pour les Grenadiers qui se sont imposés sans surprise face aux Pinoleres du Nicaragua (1-0) grâce à un but inscrit par Derrick Étienne Jr (63e) à la suite d’une belle phase de jeu bien orchestrée par l’équipe nationale.

Si les multiples assauts répétés des Grenadiers, entre autres, Simonsen (3e, 21e et 45e+1), Alex Christian Jr (28e), Kevin Lafrance (31e) et Duckens Nazon (32e et 41e) n’avaient pas permis aux Grenadiers d’ouvrir le score (0-0) à la mi-te…