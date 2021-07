Le deuxième match des Grenadiers dans la Gold Cup 2021 est fixé pour ce jeudi 15 juillet à Kansas City, et ce sera face à Canada. Ce dernier, à titre de rappel, avait récemment écarté Haïti dans la course à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 (0-1 et 3-0). Avant ce rendez-vous, les deux protagonistes ont déjà croisé le fer à 13 reprises. Bilan : 9 victoires et 21 buts (Canada), 2 victoires et 11 buts (Haïti) et 2 nuls. Ce sera la cinquième confrontation entre les deux pays da…