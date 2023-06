Haïti, candidate à la Présidence du Conseil exécutif, appuie le retour des États-Unis à l’UNESCO

​

Ce matin, à la suite d’une convocation à une réunion stratégique extraordinaire, la Directrice générale de l’UNESCO a officiellement annoncé la réception d’une requête des États-Unis pour leur réintégration au sein de l’Organisation.

Les États-Unis ont officiellement demandé leur retour à l’UNESCO après avoir quitté l’Organisation sous l’ère du Président Donald Trump en 2017. Toutefois, depuis 2011, les États-Unis avaient gelé tout appui financier à cet organisme onusien, ce qui y a engendré un fort déficit budgétaire. Il faut également noter que la République étoilée avait déjà quitté l’Organisation en 1984 pour y revenir en octobre 2003.

La Déléguée permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO, candidate à la Présidence du Conseil exécutif, l’Ambassadeur Dominique Dupuy, a pris la parole aujourd’hui au siège de l’Organisation à Paris pour appuyer le retour de ce grand pays voisin et partenaire : « C’est un honneur et un privilège pour moi de représenter Haïti ici aujourd’hui, à ce tournant crucial, à l’aube de cette renaissance pour l’UNESCO. Aujourd’hui, nous célébrons une victoire pour le multilatéralisme, car nous sommes plus forts lorsque nous sommes plus nombreux. Une victoire aussi pour l’UNESCO, car la raison d’être de l’Organisation prend tout son sens lorsque nous sommes tous représentés et que les voix de tous nos peuples se mêlent, à égalité et dans le respect de nos différences, pour le renforcement et l’avancement de l’humanité », a conclu la diplomate de 33 ans, plus jeune Ambassadrice accréditée auprès de l’UNESCO.

Le vote du retour est prévu pour le mois de juillet lors d’une Conférence générale extraordinaire de l’UNESCO où Haïti comptera parmi les 193 États membres. Selon la Directrice générale, Madame Audrey Azoulay, « si l’UNESCO va bien, elle ira mieux encore avec le retour des USA ». En effet, les contributions américaines valent 22% du budget de l’Organisation. La dette des USA auprès de l’UNESCO est évaluée à 619 millions de dollars.

Dans le sillage de ce grand moment historique, la Délégation permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO en a profité pour circuler à l’échelle de toute l’Organisation la candidature de Son Excellence Madame Dominique Dupuy au poste de Présidente du Conseil exécutif de l’Organisation, pour la période 2023-2025. Cette candidature avait été officiellement annoncée au sein du groupe des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes le 15 novembre 2022.

À travers cette candidature, Haïti confirme son regain d’intérêt et l’accroissement de son influence au sein de l’Organisation onusienne.

