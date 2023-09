Haïti célèbre la 57e journée internationale de l’alphabétisation

​

Le Bureau de la Secrétairerie d’Etat à l’Alphabétisation et à l’Education non formelle célèbre la 57e journée internationale de l’alphabétisation.

A l’initiative du Bureau de la Secrétairerie d’Etat à l’Alphabétisation et à l’Education non Formelle et du ministère de l’éducation nationale et de la Formation Professionnelle, Haïti a célébré ce vendredi 8 septembre 2023 la 57e journée internationale de l’alphabétisation autour du thème: “l’alphabétisation et l’Education non formelle pour une vie pleine d’avenir”. Plusieurs cadres du secteur public et du privé ainsi que des représentants de l’UNESCO et de l’UNICEF ont pris part à cette cérémonie qui a eu lieu à l’hôtel Karibe.

Dans son discours de circonstance, la secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation, Sandra Michel Suzette Saint Georges a félicité les partenaires qui ont toujours aidé Haïti dans le secteur éducatif à savoir l’UNICEF et l’UNESCO ainsi que tous ses collaborateurs de près ou de loin qui ont aidé à la réussite de ces travaux. Elle a aussi réaffirmé l’engagement de l’Etat dans le combat contre l’analphabétisme.

Par ailleurs, elle a souligné la difficulté rencontrée dans la réalisation de ses travaux programmés sur le terrain en raison de la situation sécuritaire du pays qui se dégrade continuellement.Sans se lamenter sur la situation sécuritaire, Sandra Michel Suzette Saint Georges se dit déterminée à aider les apprenants à s’intégrer d’une autre façon dans le système pour le bien-être de la société.

La secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation a profité du moment pour mentionner les différentes activités entreprises par le Bureau de la Secrétairerie d’Etat à l’Alphabétisation en vue de trouver de meilleures résultats favorables à l’alphabétisation. “Le BSEA déploie une stratégie de travail permettant à chaque acteur de prendre ses responsabilités concernant l’alphabétisation de la population”, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat rappelle le droit à l’éducation partout où il y a de la vie. Il encourage les ģens à continuer à collaborer dans le secteur, tout en indiquant que l’école doit fonctionner partout où il y a de la vie.

Pendant cette cérémonie, Jean Luc Tondreau et Inge Vervtoesem respectivement représentant de l’UNESCO et de l’UNICEF en Haïti ont salué l’initiative. Ce sont deux partenaires qui ont grandement contribué à l’alphabétisation en Haïti qui fait son chemin tant bien que mal sur le territoire malgré les conditions difficiles et le manque de matériels adéquats pour les apprenants.

À la fin de la cérémonie, plusieurs personnes ont été honorées dans le secteur, des œuvres de quelques apprenants des centres d’éducation familiale ont été exposées au grand public.

Notons que le thème choisi par l’UNESCO pour la 57e journée internationale de l’alphabétisation est : « Promouvoir l’alphabétisation pour un monde en transition : bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ».

