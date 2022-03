Haiti coupee en deux depuis neuf mois…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Martissant. La frontiere entre les quatre departements du grand Sud, une partie de l’Ouest et le reste du pays. Depuis le 1er juin 2021, le pays est scinde en deux parties. Deja neuf mois depuis que les autorites ont deserte la route nationale numero 2 a Martissant au profit des groupes armes qui font chanter la poudre. Cette guerre des gangs armes qui a deja fait un nombre incalculable de victimes civiles menace maintenant d’asphyxier la population des zones adjacentes.

Certains produits de premiere necessite deviennent de plus en plus rares a Carrefour et dans les villes du grand Sud. <>, a rapporte au journal une commercante. <>, a-t-elle ajoute.

Les produits alimentaires arrivent a Carrefour soit par bateau soit par la route de Saint-Jude qui est en tres mauvais etat. <>, a souligne la commercante.

Neuf mois apres le debut de la guerre des gangs a Martissant, la situation devient de plus en plus compliquee a Carrefour, affirme l’agent executif interimaire de cette ville. Jude Edouard Pierre souligne que pratiquement toutes les entreprises de Carrefour ont ete obligees de fermer leurs portes et proceder a des licenciements massifs des employes.

<>, a deplore Jude Edouard Pierre.

Sur les 1 500 deplaces qui avaient fui la guerre a Martissant pour se refugier au centre sportif de Carrefour il en reste aujourd’hui environ 400. Grace a un financement du gouvernement et d’organisations internationales, l’OIM procede actuellement au relogement de ces deplaces, selon M. Pierre.

Le Nouvelliste a appris que chacun de ces deplaces recoit une enveloppe de 50 000 gourdes qui leur permet de quitter le centre sportif de Carrefour pour aller habiter ailleurs.

Les autres villes du grand Sud frappees par le tremblement de terre du 14 aout dernier vivent la meme situation de rarete de produits alimentaires que Carrefour, sinon pire. Jude Edouard Pierre, qui est aussi le president de la Federation nationale des maires d’Haiti (FENAMH), a souligne que la guerre des gangs a Martissant a beaucoup impacte les departements de grand Sud.

Les produits de premiere necessite arrivent difficilement dans ces zones et les producteurs agricoles du grand Sud sont dans l’impossibilite d’aller vendre leurs produits a Port-au-Prince. Un manque a gagner considerable pour ces agriculteurs qui sont obliges d’ecouler leurs produits a Carrefour souvent a des prix derisoires.

Ce vendredi 4 mars, une vive tension a regne a Mariani, sortie sud de Carrefour. Selon des temoins, des membres du gang de Village-de-Dieu sont arrives par petits bateaux dans la zone pour essayer de prendre le controle de ce territoire ou se trouve un celebre abattoir. Un autre groupe arme qui s’y etait deja implante s’est oppose. Plusieurs personnes dont un policier auraient ete tuees et la route a ete totalement bloquee pendant une bonne partie de la journee.

Sur la situation qui prevaut a Martissant depuis le 1er juin 2021, il y a plus de deux semaines, le Premier ministre et aussi chef du Conseil superieur de la police nationale, Ariel Henry avait declare : <>

<>, avait affirme Ariel Henry.

<>, avait promis le chef du Conseil superieur de la police nationale.

Apres ces promesses du Premier ministre, la situation s’est degradee a Martissant. Les bandits armes continuent de circuler en toute quietude sur la route nationale numero 2. Ils kidnappent des gens et violent des femmes qui frequentent la zone. Les rares vehicules de transports en commun et prives qui continuent d’utiliser ce troncon sont systematiquement attaques.