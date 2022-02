Haiti elue a la vice-presidence du groupe des petits Etats insulaires en developpement

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A l’unanimite, les pays membres de l’UNESCO ont elu Haiti, le lundi 14 fevrier, a la vice-presidence du groupe des Petits Etats insulaires en developpement (PEID/SIDS) au sein de l’UNESCO. Une grande premiere pour Haiti qui peut profiter de cette opportunite pour renforcer les cooperations intersectorielles, interregionales et intergenerationnelles avec les autres pays membres…

Dans un communique publie le lundi 14 fevrier 2022, l’ambassadeur, deleguee permanente d’Haiti aupres de l’UNESCO, Dominique Dupuy, a annonce l’election d’Haiti, a l’unanimite, a la vice-presidence du groupe des Petits Etats insulaires en developpement (PEID/SIDS) au sein de l’UNESCO. <>, a-t-elle precise.

Selon le communique, les PEID, dont la presidence est assuree par les iles Cook, forment un groupe de pays faisant face a des situations de catastrophes de toutes sortes : sociales, economiques et environnementales, etc. En revanche, a precise l’ambassadeur Dupuy, les PEID sont reputes pour leur resilience, leur capacite a surmonter les obstacles en proposant des demarches porteuses de solutions dans les domaines de la culture, des sciences fondamentales et naturelles, des sciences sociales et humaines, de la communication et de l’education.

<>, selon les explications de Dominique Dupuy.

Elle souligne dans le communique que les PEID sont une priorite de l’UNESCO. <>, a detaille l’ambassadeur Dupuy.

Selon le communique, <>