Le directeur de l’Immigration et de l’Emigration, Joseph Cianciulli, au cours d’une conférence de presse conjointe, a annoncé mardi l’installation d’un nouveau système de vérification de données dans les aéroports et les points frontaliers du pays. Ce système permet d’enregistrer les données biométriques des voyageurs. Selon l’ingénieur Jean Osselin Lambert, cette disposition s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et est prise conformément aux exigences de l’Organisation…