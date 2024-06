Haïti est désormais membre du Réseau Mondial des Autorités Anti-Corruption”

L’État haïtien à travers l’ULCC est désormais membre du plus grand réseau mondial des autorités anti-corruption

À travers l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), l’État haïtien est désormais membre du « Réseau GlobE », le plus grand Réseau mondial des autorités anti-corruption. Selon une note de l’ULCC, cette adhésion, portée par les efforts persistants du Directeur Général de l’ULCC, Me Hans Ludwig Joseph, survient à un moment décisif où le pays appelle à un nécessaire renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption et de recouvrement des biens mal acquis.

Selon Me Jacques Hans Ludwig Joseph, c’est une avancée majeure qui confirme la détermination de l’État Haïtien de traquer partout les dilapidateurs des fonds publics, et cette nouvelle action concrète de l’ULCC, facilitera, entre autres, la détection des biens et investissements des personnes sous enquêtes en Haïti pour corruption.

“Établi sous les auspices de l’Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), en 2021, le Réseau Globe réunit, à date, 206 autorités de détection et de répression spécialisées dans la lutte contre la corruption. Cette structure de coopération transnationale informelle facilite le partage rapide d’informations entre les pairs pour mieux identifier, enquêter et poursuivre les infractions de corruption transfrontalières et récupérer les avoirs volés” lit-on dans cette note.

Il faut souligner qu’en marge de sa participation à la 15e session du Groupe d’examen de l’application de la Convention des Nation Unies contre la corruption portant sur la coopération internationale et à la 18e session du Groupe de travail à composition non limitée sur le recouvrement des avoirs, qui se tiennent au Centre international de Vienne, en Autriche, du 10 au 14 juin 2024, la République d’Haïti a manifesté son engagement à tirer pleinement parti de ce Réseau d’autorités.

