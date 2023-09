Haïti et Kenya annoncent l’établissement de leurs relations diplomatiques

​

​

Haïti et Kenya annoncent officiellement l’établissement de leurs rélations diplomatiques ce mercredi 20 septembre 2023.

À la suite d’une rencontre bilatérale entre le Prémier Ministre Ariel Henry et le Président Williams Ruto, les chancelleries haïtienne et kenyane ont publié un communiqué conjoint ce mercredi 20 septembre pour annoncer l’établissement des rélations diplomatiques entre les deux pays .

Dans ce communiqué officiel signé des ministres des affaires étrangères des deux pays, le Gouvermement de la République d’Haiti et le Gouvernement de la République du Kenya ; désireux de promouvoir et de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux payspour le bénéfice mutuel des peuples de la République d’Haiti et de la République du Kenya etdans la poursuite des intérèts communs;Guidé par les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, du Droit international et desTraités, en particulier en ce qui conceme la promotion de la paix et de la sécurité internationales,

l’égalité entre les Etats. la souveraineté nationale, l’indépendance, I’intégrité territoriale et lanon-ingérence dans les affaires intérieures d’autres États et en vertu de la Convention de Viennesur les Relations Diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les RelationsConsulaires du 24 avril 1963 ; ont décidé d’établir des relations diplomatiques, à compter de la date de la signature du présent Communiqué conjoint et ont accepté d’échanger des Ambassadeurs à l’issue des processus établis par les voies diplomatiques”.

En marge de la 78ème assembée générale des Nations Unies, le PM Ariel Henry accompagné de son ministre des affaires etrangères et cultes, Jean Victor Généus , Laurent St-Cyr membre du HCT, le secrétaire général du conseil des ministres ,Alix Ricard ont rencontré le Président du Kenya Williams Ruto pour discuter de l’envoi de la mission multinationale en Haïti dirigée par le Kenya pour appuyer la PNH et renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays.

