Haiti et les Etats-Unis, qui aura le dernier mot ?

La politique haitienne dans ce qu’elle a de plus haitienne a rarement fait autant l’actualite aux Etats-Unis d’Amerique depuis le 7 juillet dernier, jour de l’assassinat du president Jovenel Moise en son domicile.

Pendant des semaines apres l’execution du president, on a recherche aux Etats-Unis les commanditaires, financiers et planificateurs du crime. Trois mois plus tard, alors que des pistes semblaient exister, on ne sait toujours pas ce qu’il en est des entreprises domiciliees en Floride dont les noms avaient ete cites dans l’affaire. Les autorites americaines n’ont officiellement procede a aucune arrestation. Le dossier Jovenel Moise est pour le moment au point mort.

Pendant des semaines, la seule personne, l’epouse du chef de l’Etat, qui a assiste aux derniers instants du president Moise etait aux USA et s’adressait au monde depuis la Floride. Martine Moise est revenue en Haiti et etait devant le juge d’instruction cette semaine. De son hospitalisation en Floride a son retour avec des gardes du corps etrangers, la premiere Dame projette l’image d’une protegee des USA.

Des suites de l’assassinat du president, l’administration Biden nomme un envoye special pour Haiti, l’ambassadeur Daniel Foote. Deux mois plus tard, il demissionne avec fracas et publie une lettre qui denonce la politique americaine en Haiti. C’etait du jamais vu dans les relations entre les deux pays.

Ce 7 octobre, trois mois jour pour jour apres la disparition de Jovenel Moise, Daniel Foote intervenait devant des representants americains. Il a redit avec force son desaccord avec la politique americaine vis-a-vis d’Haiti et ses desaccords avec la conduite de l’ambassade americaine en Haiti.

A bien ecouter l’ancien envoye special, il a pu deviner qui sont les mauvais dirigeants pour Haiti et qui pourrait faire mieux.

Sans s’en rendre compte Foote, l’administration Biden et des forces en Haiti se battent pour le meme trophee: la direction d’Haiti.

Ces dernieres semaines tout ce qui se passait derriere les rideaux, les decisions et tractations qui faisaient l’objet de rumeurs, tout ou presque tout a ete dit en public sur la destinee d’Haiti.

Il y a un bras de fer a Port-au-Prince pour prendre le pouvoir. Il y a un bras de fer a Washington pour orienter la politique americaine envers Haiti.

Alors que les jours passent, tous les problemes de la vie quotidienne des Haitiens s’aggravent.

Cela n’inquiete personne pour le moment.