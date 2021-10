Haiti : la paralysie continue sans objectif clair

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Lundi 25 octobre 2021. Peu avant l’aube, d’autres rafales dechirent le silence de la nuit dans les hauteurs de Petion-Ville, au bas de la ville, a Martissant, a la Plaine du Cul-de-Sac et en peripherie du terminal petrolier de Varreux, a Cite Soleil…

Par endroits, des chiens apeures se taisent et des corps creusent le fond de leurs lits, scotches a leurs postes de radio, attendant le bulletin de ces journalistes qui renseignent avant jour sur les traits et les humeurs de la ville.

Le soleil se leve sur des rues vides. Port-au-Prince et d’autres grandes villes d’Haiti sont en mode <>. Les ecoles, le grand commerce, le commerce informel, l’administration publique sont restes fermes. D’une ville a l’autre, la chronique de cette nouvelle tension sociale sur fond d’aggravation de la pauvrete, de la vie chere , s’ecrit, comme au Cap-Haitien, entre palpitations, jets de pierres et rafales d’armes automatiques et aux Gonaives, entre barricades de pneus enflammes, une manifestation de <> de personnes contre l’insecurite, contre la penurie d’essence qui a provoque la flambee des prix. Le mot d’ordre des syndicats de transports appelant a un arret de toutes les activites pour forcer l’Etat a assurer la securite des vies et des bien est largement respecte.

L’etau G-9 autour de Varreux ou le gang lok

La penurie d’essence, entre-temps, s’est corsee. Cette fois, ce n’est pas a cause du debrayage de l’association des chauffeurs de produits petroliers Haitiens. Les camions, apres une reunion samedi avec les autorites, se sont mobilises dimanche pour alimenter le marche. Ils sont tombes sur des barricades erigees dans les voies d’acces menant au terminal petrolier de Varreux, a confie le porte-parole de cette association, Jacklyn Dupre.

Les hommes du G-9 pendant toute la journee de lundi ont fait parler la poudre, rendant inaccessible ce terminal qui represente 70 % des capacites de stockage du pays. La police, hier sous Leon Charles et aujourd’hui sous le commandement de Frantz Elbe, n’est pas parvenue a desserrer l’etau des gangs autour du terminal alors que les stocks d’essence pour l’operation des entreprises et la fourniture de services essentiels se tarissent. Services essentiels: les clignotants virent au rouge Sur les 1 500 sites de la Digicel a travers Haiti, plus de 300 sont dysfonctionnels a cause de la penurie de carburant, a confie Jean-Philippe Brun, directeur des operations de la Digicel a la matinale de radio Magik 9.

L’organisation Medecins Sans Frontieres a sonne l’alarme sur cette situation qui affecte gravement les operations de MSF en Haiti. <>, a ecrit l’institution dans un communique de presse publie le lundi 25 octobre.

Une situation de penurie en carburant decoulant des conditions de securite deletere risque de paralysie les hopitaux de l’organisation Nos Petits Freres et Soeurs (NPFS) et la Fondation St Luc (FSL)”, informent les responsables dans une note rendue publique ce 23 octobre 2021. <>

L’association des hopitaux prives qui s’est jointe au concert d’alerte aux autorites, deplore. <>, deplore l’association des hopitaux prives d’Haiti.

<>, a prevenu le conseil d’administration de ladite association.

CAN presqu’en panne d’essence

Le responsable du centre ambulancier national, le Dr Didier Herold Louis, sur radio Vision 2000, craint d’etre <> des ce mardi a cause de la penurie d’essence. Les ambulances du CAN effectuent entre 300 et 400 interventions d’urgence obstetrique en faveur de femmes sur le point d’accoucher et plusieurs centaines d’autres pour des personnes souffrantes de maladies chroniques.

BINUH s’y met

<>, selon un communique du BINUH

Des vies sont “susceptibles d’etre perdues” en Haiti si les livraisons de carburant ne parviennent pas immediatement aux hopitaux, selon le coordinateur humanitaire par interim des Nations unies dans le pays, Pierre Honnorat, lit-on dans ce communique.

<>, a indique le communique du BINUH.

Primature en mode silence radio

Comme lors de precedentes greves contre l’insecurite, le Premier ministre Ariel Henry reste en mode silence radio, 72 heures apres son tweet annoncant <> sur la securite. <>, avait tweete la Primature vendredi soir.

Si aucune annonce n’a ete faite, le chef du CSPN ne parvient pas a desserrer l’etau des bandits des terminaux petroliers dont celui de Varreux. Le nouveau chef de la police, Frantz Elbe, descendu en flamme par des militants des droits humains dont Me Samuel Madistin, subit l’un de ses tout premiers tests face au regroupement des gangs du G-9.

La grande hibernation

Entre-temps, la grande hibernation se poursuit. Les associations patronales s’accrochent a leurs notes parsemees de preoccupations, de souhaits a ce que le pire soit conjure. Mais ici ou il fait savoir lire entre les lignes et dans les marges, aucun grand, aucun grand groupe, aucune association ou groupement d’associations n’agissent pour freiner la cavalcade vers le pire. Les factions politiques s’observent et le temps est aux calculs froids pour la prise ou la consolidation au pouvoir.

L’international qui joue a la consolidation du pire, conforte le Premier ministre Ariel Henry. L’administration Biden, qui gere la crise provoquee par le flux migratoire et recemment un desagrement ponctuel et pas moins grave engendre par le kidnapping de 16 ressortissants americains par le gang des 400 Mawozo, a minimise son empreinte mediatique ces derniers jours. Cependant, la position americaine est connue. Elle est pour le demantelement des gangs. Comment? reste la grande question. Entre-temps, sur le plan politique, de signataires de l’accord de la Primature ne jurent que par l’installation d’un nouveau gouvernement. Mais dans ce poker politique, il n’y a ni sincerite ni volonte de resoudre ces problemes qui ne se resoudront pas d’eux-memes, greve ou pas, dans ce pays qui s’amuse a se faire peur en attendant la prochaine catastrophe naturelle.