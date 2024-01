Haïti: les 7 Personnalités qui ont marqué l’année 2023 selon Juno7

​

​

L’année 2023 en Haïti a été marquée par des personnalités exceptionnelles qui ont influencé positivement la société à travers divers domaines. Dans le classement de Juno7, sept figures éminentes se distinguent, allant du monde de la musique aux actions humanitaires, en passant par le sport, l’éducation et l’entrepreneuriat. Ces personnalités ont laissé une empreinte indélébile, contribuant ainsi à façonner les moments significatifs de l’année écoulée. Explorez avec nous ce panorama diversifié des personnalités haïtiennes qui ont captivé l’attention et marqué l’année 2023.

TOP 1 – Le groupe Zafem

Zafem music, qui a pour visage le compositeur, producteur et chanteur, Dener Ceide et le chanteur très largement connu Réginald Cangé est classé, dans la liste de Juno7, parmi les personnalités ayant marqué l’année 2023. Certes, Zafem est un groupe musical jouant principalement du konpa mais on estime que les musiciens de ce groupe ont extraordinairement marqué l’année par leur production et leur prestation. Lalin ak Soley (LAS) un album qui a reçu un accueil que certains ont qualifié de «incomparable», «du jamais vu» allant jusqu’à parler de «phénomène» entrainant une «euphorie» chez les consommateurs réguliers de la musique haïtienne et même d’autres.

On a l’impression que tout a été dit sur cet album avec le Plein (12 millions de vues sur YouTube) qui a une mélodie entraînante et décrit l’aspiration de tous ceux qui languissent après une personne qui est loin de nous; Dlo Dous (9.1 millions de vues) une chanson qui parle d’amour, de sexe avec tant de poésies, sans grivoiseries, dans une ambiance décontractée et relaxante, idéal pour les après-midi langoureux ou les soirées paisibles entre amoureux.

Le magazine hebdomadaire américain, Billboard, consacré à l’industrie du disque, a classé Zafem, pour «Le Plein» parmi les 15 meilleurs groupes et artistes qui font partie des débutants sur les palmarès de sa plateforme.

Sanpousan (6.9 millions de vues), Abracadabra (4.1 millions de vues), Nikita, Dyaman Nan Bidonvil, Egal Ego, Bradsou Bradsa, M Pap Fe Silans, et M Pap Ka Neye comme quelques unes des meilleures chansons, cet album a également établi de nouveaux standards pour juger les productions de nos artistes car elles frisent l’excellence.

En témoigne, le musicien passé de présentation, Fabrice Rouzier qui dans un tweet après la sortie de l’album en mai dernier avait dit: “Mèsi Zafem. Mèsi Dener Ceide. Mèsi Réginald Cangé Pè L’as. Nan moman ténèb sa a, Ayiti ap viv la, nou montre gen limyè kap vini. Albòm LAS la telman gen varyété ladann, li difisil anpil pou mwen di ki chanté mwen pito sou li.”

Avec ces près de 45 mille écoutes par mois sur Spotify, ses millions d’écoutes et vues sur les autres plateformes comme YouTube, Audiomack, Soundcloud, Zafem est le groupe musical haïtien avec le plus de streams sur l’année. Des recors assez significatifs après les critiques qu’il a essuyées pour avoir passé deux ans sans un album après “Savalou ” et “Ala De Ka». Mais la patience et la compétence ont fini par payer. «Se pa chans se pasyans».

TOP 2 – Nesmy Manigat

Dans un pays où tout est sans dessus dessous en raison d’une crise multidimensionnelle marquée notamment par l’insécurité et l’incapacité de la classe politique à se mettre ensemble pour bien diriger le pays et donner de l’espoir au peuple il est parfaitement incongru de sortir un ministre d’un gouvernement en place comme une personne qui s’est tiré du lot. Mais, au milieu du chaos, il y a certaines personnes qui occupant un poste arrivent à faire en sorte qu’on pallie à certains problèmes qui, s’ils n’étaient pas gérés empiraient la situation.

Parmi les actions posées pour améliorer le secteur éducatif haïtien et favoriser le retour en classe des élèves dans ce contexte assez difficile on peut citer: le cas de 20 000 élèves qui ont perdu 3 mois de septembre à novembre en raison des événements de Carrefour-Feuilles mais qui sont retournés à l’école (90%) dans d’autres locaux vers la mi-décembre. Aussi, 498 771 diplômes et relevés de note de baccalauréat sont délivrés en ligne gratuitement sur la plateforme du MENFP durant cette phase pilote.

Dans un bilan publié récemment, le MENFP précise qu’un million de livres en créole ont été produits et distribués gratuitement pour la 1ère et la 2ème année fondamentale. 1 million 137 406 élèves ont déjà été inscrits sur la plateforme en ligne du MENFP par les directions d’écoles ainsi que 7 nouvelles écoles ont été construites par le FNE.

Avec le dynamisme de Nesmy Manigat on a eu la signature à l’UNESCO de la convention relative à la reconnaissance des études, des titres et des diplômes de l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraibes; les décisions instituant le multilinguisme, 4 nouvelles disciplines obligatoires ainsi que la signature d’un protocole d’accord pour des bibliothèques/médiathèques scolaires avec des maisons d’édition en lien avec les mesures pour réduire l’échec scolaire révélé par les récentes évaluations diagnostiques.

TOP 3 – Luckson Jean, plus connu sous le pseudonyme “Frè Luckson zòn pa fè moun

Natif de Cité Soleil, Luckson Jean a marqué l’année 2023 pour avoir décidé de dédier sa vie au service des plus démunis. Marié et père de cinq enfants, il a créé une fondation dénommée “Zòn pa fè moun” qui a pour objectif de prendre en charge les enfants de rue.

Sur les réseaux sociaux, il n’a pas cessé de montrer les différentes activités que sa fondation est en train de réaliser au bénéfice d’une cinquantaine d’enfants qui vont à l’école, apprennent à jouer des instruments musicaux et pratiquent du sport. Son objectif principal, c’est de permettre à ces enfants défavorisés d’avoir une nouvelle vie, de fixer de nouveaux objectifs et vivre dans la dignité.

Pour son travail, Luckson Jean, guidé par sa foi chrétienne est considéré comme un bienfaiteur et très aimé par les internautes. Il a toujours attiré l’attention du public sur les enfants défavorisés qui d’après lui peuvent influencer négativement lorsqu’ils se retrouvent dans les rues. Pour aider les enfants, il a lancé une collecte de fonds, les intéressés peuvent contribuer afin de lui permettre d’acheter un nouvel espace flambant neuf pouvant accueillir plus d’enfants et répondre plus facilement aux besoins des démunis.

Top 4 – Melchie Daelle Dumornay surnommée Corventina

Considérée comme l’étoile montante du football haïtien, il est devenu impossible de faire un classement et de laisser de côté l’attaquante haïtienne. La native de Mirebalais continue d’impressionner sur la scène internationale.

Son talent lui avait permis de signer le 16 janvier 2023 avec l’Olympique Lyonnais, l’un des clubs les plus prestigieux sur la scène européenne dans la catégorie féminine. Elle a fini par rejoindre ce club cette saison après avoir brillé la saison dernière sous les couleurs du Stade de Reims où elle a inscrit 11 buts et offert cinq passes décisives en 18 matchs pour une équipe de Reims qui a terminé en milieu de tableau.

En France, Melchie Daelle Dumornay est devenue une star qui oblige les journaux à parler d’elle. Régulièrement elle est mise en avant par son club sur les réseaux sociaux pour son talent, sa façon de jouer sur le terrain et surtout son bel avenir qui est tracé devant elle. Elle se trouve dans le onze type de la CONCACAF dévoilé en janvier dernier par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS).

Cette même fédération l’a nominée aux IFFHS Awards qui auront lieu le 1er janvier 2024. L’attaquante de l’équipe haïtienne a été sélectionnée dans la catégorie de meilleure joueuse du monde féminin, meilleure joueuse du monde jeunesse U20 et meilleure playmaker mondial féminin.

Le média Goal.com a dévoilé le 20 décembre dernier son Goal50 des 50 meilleures joueuses du football mondial féminin pour la saison 2022-2023. L’attaquante haïtienne Melchie se trouve à la 16e place dans cette prestigieuse liste dominée par la zambienne Racheal Kundananji qui évolue au Real Madrid.

Il faut aussi mentionner que la grenadière avait remporté le trophée de la révélation de la saison 2022-2023 dans le championnat Français. Avec Haïti, elle avait guidé l’équipe nationale senior à la coupe du monde féminine qui est une grande première pour la sélection au niveau de cette catégorie.

TOP 5 – Rutshelle Guillaume

Le choix de Rutshelle Guillaume dans cette liste c’est pour avoir fêté ses dix ans de carrière en 2023. Pour cette décennie, la chanteuse s’est vue décerner le prix de « BEST CARIBBEAN ARTIST » au Trace Awards & Festival 2023 organisé à Kigali, au Rwanda le samedi 21 octobre.

Lors de ce concours, elle était en concurrence avec Admiral T, Shenshea, Popcaan et Maureen. Elle a fini par remporter ce prix grâce aux membres du jury qui ont apprécié son talent et aux votes du public notamment ses fans haïtiens.

Rutshelle Guillaume est l’une des rares chanteuses à rester toujours active dans l’industrie de la musique haïtienne pendant les dix dernières années. Elle est toujours au devant de la scène et prend toujours plaisir à gratifier le public de la bonne musique.

TOP 6 – Johnson Napoléon

Sur la liste des personnalités haïtiennes les plus suivies cette année sur le réseau Facebook, figure incontestablement le nom de Johnson Napoléon. Il publie régulièrement des vidéos instructives sur sa page officielle pour aider, dit-il, des milliers de followers à atteindre l’indépendance financière. Napoléon, considéré comme un coach et un conseiller financier, capable d’aider les gens à définir des objectifs clairs dans leur aventure entrepreneuriale, il partage son expérience personnelle pour inspirer ses followers et les encourager à chercher de nouvelles opportunités.

Le jeudi 7 décembre 2023, le propriétaire du célèbre Cola Choucoune a procédé au lancement de sa dernière création, la bière “Ewo” au Little cultural complex à Miami en présence de plusieurs autres influenceurs. Vu qu’il a dominé l’actualité pour l’année 2023 surtout à travers les réseaux sociaux, Juno7 trouve que Johnson Napoléon doit se trouver sur la liste des personnalités de l’année 2023.

Johnson Napoléon était également sous les feux des projecteurs, quand il a obtenu du lanceur d’alerte, John Colem Morvan des excuses publiques. Il reconnait avoir propagé des mensonges à son sujet pendant plusieurs années.

TOP 7 – Les Habitants de Ouanaminthe

Animés par le besoin de trouver l’eau nécessaire à la relance des cultures, les paysans de la Plaine de Maribaroux ont décidé, le 30 août 2023, de percer un canal sur la rivière Massacre qui partage Haïti et la République dominicaine à Ouanaminthe dans le Nord-Est. Depuis la décision du président Luis Abinader de fermer les frontières de son pays avec Haïti, c’est devenu une cause nationale.

C’est par l’orgueil et la fierté que les haïtiens se sont arcboutés à leur droit de construire ce canal, en respectant les dispositions du traité de 1929 entre les deux Républiques voisines qui prévoient que les rivières qui servent de ligne frontière entre les deux territoires peuvent être utilisées à toutes fins utiles dans l’intérêt des deux pays.

Des gens, venus de partout, y défilent jour et nuit. Les donations arrivent jour et nuit aussi. Des centaines de sacs de ciment et de tiges d’acier sont entreposés dans un hangar sur le site et des membres du comité assistés souvent d’agents de la Brigade de surveillance des aires protégées (BSAP), reçoivent les dons.

Wideline Pierre, porte-parole du comité a souligné que du 6 septembre jusqu’à ce jour, les travaux de construction du canal vont bon train. Les travaux de maçonnerie ont été effectués, les lignes d’adductions ont été réalisées ainsi que les chaînages et les poutres. Selon elle, la finalisation des travaux devrait avoir lieu avant la mi-janvier 2024 en vue de procéder à l’inauguration du canal. L’histoire retiendra qu’en 2023, la construction du canal à Ouanaminthe a rassemblé toute la nation haïtienne en soulignant qu’elle est maitre de son destin.

A lire aussi :

Delege depatmantal Lwès la, Pierre Garry Bernadotte gen manda darè dèyè l pou trafik zam