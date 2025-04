Haïti : Les MPME, un pilier économique fragilisé par l’informalité et le manque d’accès aux financements 

This content originally appeared on juno7 - Haïti News

Enquête FinScope : plus de 700 000 entreprises employant 1,1 million de personnes, mais seules 11 % sont formelles et 14 % bancarisées

L’enquête FinScope MPME Haïti 2023, réalisée par la Banque de la République d’Haïti (BRH) avec le soutien de l’USAID et d’autres partenaires, dresse un portrait complet du secteur des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) en Haïti. Avec plus de 700 000 entreprises générant 1,1 million d’emplois et contribuant à hauteur de 485 milliards de gourdes au PIB, les MPME sont un pilier essentiel de l’économie haïtienne. Pourtant, leur potentiel reste largement sous-exploité en raison de défis majeurs, notamment l’informalité, l’accès limité aux services financiers et les crises récentes.

L’enquête révèle que 89 % des MPME opèrent dans l’informalité, ce qui limite leur accès aux financements et aux programmes gouvernementaux. Seulement 11 % sont enregistrées légalement. Les femmes jouent un rôle central, représentant 67 % des propriétaires d’entreprises, mais elles sont surreprésentées dans les microentreprises (87 %) et le secteur informel. Les jeunes (15-35 ans) sont également actifs, avec 35 % des entreprises détenues par cette tranche d’âge.

Les MPME haïtiennes font face à des obstacles majeurs :

Accès aux financements : Seulement 14 % des entreprises sont bancarisées, tandis que 58 % dépendent de mécanismes informels (tontines, prêteurs privés).

Numérisation faible : 99 % des transactions se font en cash, limitant leur résilience et leur croissance.

Impacts des crises : 60 % des MPME ont subi des pertes dues à la pandémie de Covid-19, et 53 % ont été affectées par les troubles sociopolitiques.

Des pistes pour renforcer le secteur

L’enquête propose des axes d’action prioritaires : Formalisation accrue pour faciliter l’accès aux services financiers et publics. Développement des paiements numériques pour réduire la dépendance au cash. Amélioration de l’inclusion financière, notamment pour les femmes et les jeunes. Renforcement de la résilience face aux chocs économiques et politiques.

Les MPME haïtiennes sont un levier incontournable pour la croissance et l’emploi, mais leur potentiel ne pourra être pleinement exploité sans des politiques ciblées pour réduire l’informalité, élargir l’accès au crédit et moderniser leurs outils de gestion. Comme le souligne le rapport, « soutenir ce secteur est important pour bâtir une économie plus inclusive et résiliente ».

