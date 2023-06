Haïti : l’essentiel de l’actualité du dimanche 4 juin 2023

​

​

Ne ratez aucune info, retrouvez toutes les informations et l’essentiel de l’actualité haïtienne tous les jours sur Juno7.

Le premier ministre Ariel Henry a annoncé, lors d’une conférence de presse samedi 3 juin 2023, que son gouvernement a décidé d’activer le Centre d’Opération d’Urgence Nationale (COUN). C’est l’une des principales décisions de l’équipe en place pour faire face aux conséquences des intempéries qui s’abattent sur Haïti depuis quelques heures déjà, a indiqué le chef de la Primature.

Le directeur général de l’Unité Hydro-météorologique (UHM), l’ingénieur Marcelin Esterlin, qui participait à cette conférence de presse, a expliqué que les fortes précipitations qui touchent Haïti ces dernières heures ne sont pas les conséquences d’une quelconque onde tropicale, dépression tropicale encore moins d’un cyclone.

Le bateau Métropole reliant les communes d’Anse-à-Pitres et Marigot a fait naufrage avec plusieurs personnes et des marchandises ce samedi 3 juin dans la matinée au large de Côte-de-Fer. D’après un bilan provisoire publié par les responsables de la Direction Générale de la Protection Civile, 14 survivants ont été trouvés, un cas de décès a été enregistré. La DGPC et la Croix-Rouge continuent les recherches afin de retrouver d’autres survivants. Dans la nuit du 2 au 3 juin, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale et sur plusieurs villes de province causant des inondations dans certaines zones du pays.

La Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (DGPNH) informe, à travers une note de presse, que la tenue des épreuves intellectuelles devant avoir lieu le dimanche 4 juin 2023 a été reportée. Ces examens s’inscrivent dans le cadre de la constitution de la 33ème promotion de la police nationale.

Cette décision intervient à la suite des intempéries qui s’abattent sur Haïti et aussi en raison des prévisions météorologiques, explique la DGPNH. “La nouvelle date, une fois retenue, leur sera communiquée sous peu”, assure-t-elle.

La vie d’un bébé a été mise en danger après que des agents de l’immigration dominicaine ont détenu sa maman. Selon le journal Listin Diario qui s’est référé à une vidéo, le bébé a été accroché aux grilles d’un camion de contrôle de l’immigration avec des sans-papiers, tandis que sa mère a été retenue à l’intérieur du véhicule, essayant de le retenir pour qu’il ne tombe pas au sol. Malgré ce constat, des agents de la Direction Générale des Migrations ont continué à rouler le camion.

À la suite de la diffusion de cette vidéo qui est devenue virale en République Dominicaine, le directeur général de la migration, Venancio Alcántara, a annoncé qu’une enquête sera ouverte pour faire la lumière autour de ce dossier qui a défrayé la chronique.

Valérie Charmant, originaire de Port-au-Prince, vient de briller dans une compétition nationale de bodybuilding en République Dominicaine organisée par la fédération dominicaine. Ce tournoi qui en est à sa huitième édition est appelé Mr Republica Dominicana campeonato para Novatos et a eu lieu au cours du mois de mai. L’athlète haïtienne a remporté deux trophées dans la catégorie bikini fitness Master et bikini plus de 163 cm. C’est sa toute première participation à une compétition, a-t-elle révélé à la rédaction du journal lors d’une interview.

C’est avec “Un sentiment de satisfaction bien entendu, et de fierté aussi, je suis certaine d’avoir marqué le public dominicain en tant qu’haïtienne”, a-t-elle déclaré pour montrer sa joie après avoir brillé dans cette compétition de bodybuilding en remportant deux trophées: l’une en première place dans la catégorie bikini fitness Master. et l’autre en troisième place dans la catégorie bikini plus de 163 cm.