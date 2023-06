Haïti : l’essentiel de l’actualité du jeudi 1er juin 2023

​

Le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide et de Développement (BMPAD) a annoncé l’arrivée de 343 000 barils de produits pétroliers à Port-au-Prince. Une première cargaison de 100 000 barils arrivera le 31 mai et le 1er juin, a indiqué l’institution. Notons que notre rédaction a constaté ces derniers jours la disponibilité du carburant dans plusieurs stations-services de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les consommateurs s’approvisionnent sans aucune difficulté.

Le Directeur départemental de l’Ouest II de la Police Nationale d’Haïti, le Commissaire Divisionnaire Clevens Cétoute, a procédé ce mercredi 31 mai 2023 à l’installation du nouveau responsable de l’UDMO/Ouest-2. Il s’agit du Commissaire de Police Joseph Hérard.

Le commissaire Hérard succède à l’Inspecteur Divisionnaire Sadrac Désir qui a passé environ deux ans à la tête de l’UDMO/Ouest-2. Ce dernier, selon la PNH, a joué un important rôle dans les opérations visant le démantèlement des gangs armés opérant notamment dans la plaine du Cul-de-Sac.

Le ministre de l’Immigration du Canada, Sean Fraser, a annoncé mercredi le tout premier lancement de la “sélection axée sur les ensembles” pour le système phare de gestion de l’immigration économique du Canada, appelé “Entrée express”.

En plus de se concentrer sur les candidats qui maîtrisent la langue française, ce programme ciblera les personnes avec une expérience de travail dans les domaines suivants : les métiers de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, les métiers tels que charpentiers, plombiers et entrepreneurs, les transports, l’agriculture et l’agroalimentaire.

De plus amples détails sur le calendrier des invitations pour les catégories individuelles et sur la manière de présenter une demande seront annoncés dans les semaines à venir. Mais les premières invitations à présenter une demande par ensemble devraient être envoyées cet été, a fait savoir IRCC.

La Fédération Haïtienne de Football (FHF) a annoncé mercredi à travers un communiqué les dernières étapes de la préparation de la sélection nationale féminine en vue du Mondial de football qui a lieu du 20 juillet au 20 août cette année. La sélection va jouer trois matchs amicaux entre le 1er et le 15 juillet 2023 qui lui permettront de bien se préparer pour cette compétition.

Le premier match amical aura lieu le 1er juillet contre Malte, 85e mondiale au dernier classement FIFA, en Suisse. Pour la deuxième rencontre, il est prévu que l’équipe haïtienne affronte la Corée du Sud, 17e mondiale, dans son fief le 8 juillet. Le 15 juillet, les Grenadières joueront à Perth, en Australie, contre une sélection locale à huis clos, selon les plans du sélectionneur Nicolas Delépine.

Transférée à L’Olympique Lyonnais où elle évoluera la saison prochaine, Melchie Daelle Dumornay vient de faire ses adieux au Stade de Reims, un club dans lequel elle a été impressionnante cette saison. La native de Mirebalais a rappelé les bons moments passés dans cette formation française et a remercié les dirigeants et ses coéquipières.

“Le temps est venu pour moi de partir, pour une aventure beaucoup plus grandiose. Je suis fière de tout ce que j’ai pu accomplir sous les couleurs du SDR. Merci aux dirigeants, aux coachs, à mes coéquipières, aux fans et à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à mon passage à Reims”, a écrit la footballeuse sur ses pages sur les réseaux sociaux.