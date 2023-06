Haïti : l’essentiel de l’actualité du mardi 6 juin 2023

​

Le bilan des dernières intempéries ayant touché Haïti les 2 et 3 juin a été revu à la hausse. Désormais, la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) fait état de 42 morts, 85 personnes blessées, 11 disparues et 13 633 maisons inondées. La majorité de ces décès ont été recensés dans le département de l’Ouest dont 19 à Léogâne.

L’Ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Sébastien Carrière, a présenté lundi matin, ses condoléances aux familles des victimes de ces précipitations. Il a aussi assuré que l’ambassade va apporter son aide aux sinistrés.

“J’exprime mes sincères condoléances aux familles des victimes et ma solidarité aux personnes déplacées et affectées par les pluies du week-end. Nos équipes de @AmbCanHaiti sont en lien avec le Gouvernement haïtien et les agences humanitaires pour contribuer à la réponse à cette crise”, a écrit le diplomate sur son compte Twitter.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) informe, à travers un communiqué de presse, que la deuxième session des examens du baccalauréat pour les candidats recalés de l’année académique 2022-2023 du Centre permanent d’évaluation (CPEV), se tiendra du 31 juillet au 3 août 2023. Pour la période d’inscription, Celle-ci commence le 5 juin et prend fin le 23 juin 2023.

S’agissant des conditions de participation, le ministère exige aux candidats leur fiche de participation aux dernières épreuves ou attestation du MENFP, deux photos d’identité et des frais de participation de deux mille (2 000) gourdes par tête.

Le ministère des affaires étrangères et des cultes dans une note rendue publique le lundi 5 juin sur sa page Facebook, informe que des universités brésiliennes mettent à la disposition des étudiants haïtiens des bourses d’études de premier cycle. Toutefois, le MAE a indiqué les critères que les postulants doivent respecter pour bénéficier de ces bourses. .

Ceux qui souhaitent postuler pour bénéficier de ces bourses doivent être un citoyen haîtien, résidé en Haïti et détenteur d’un passeport valide; âgé entre 18 et 23 ans jusqu’au 31 décembre 2023; avoir une moyenne arithmétique globale égale ou supérieur à 60% et s’engager à retourner en Haïti après avoir obtenu le diplôme respectif. Ils ont jusqu’au 19 juin pour soumettre aussi leur Certificat de fin d’études secondaires ou un document équivalent, leurs relevés de notes, l’acte de naissance du postulant, de son père ou de sa mère ou tout autre document d’identité indiquant officiellement la nationalité, entre autres.

L’organisation socio-évangélique Haiti Teen Challenge, a organisé, le samedi 3 juin, au local de l’église Rendez-vous Christ à Puits-Blain, en présence de plusieurs personnalistes, la cérémonie de remise de parchemins à une trentaine de jeunes ayant suivi des cours de Leadership. Cette année marque la 21ème Edition de cette activité qui vient en aide aux jeunes, âgés de 16 à 24 ans.

Cette dernière cohorte qui comprend 14 filles et 15 garçons provenant pour la plupart des quartiers défavorisés de la capitale et de ses environs. Au local du centre, ils ont d’abord suivi des cours spécifiques de Leadership pendant six mois. Pour le reste de ce programme qui dure 18 mois, ils ont eu le choix d’apprendre l’électricité, l’informatique, la plomberie, le dépannage de cellulaire, la climatisation et la cosmétologie.