Haïti : l’essentiel de l’actualité du mercredi 31 mai 2023

Le premier ministre Ariel Henry a rencontré mardi une délégation du Programme des Nations-Unies pour le Développement, dirigée par sa Directrice régionale, Mme Michelle Muschett Zimmerman ; son Représentant résident, M. Nick Hartmann, et son adjoint, M. Mactar Fall; ainsi que le Spécialiste de Programme, M. Olivier Hidalgo.

Selon une note disponible sur la page Facebook de la Primature, cette rencontre entre le chef du gouvernement et la délégation du PNUD s’est déroulée sur différents dossiers importants dont la situation sécuritaire du pays, la justice, l’organisation d’élections honnêtes, la création d’un climat social apaisé.

Le Conseil de la Cour a lancé le lundi 29 mai 2023, au Palais de la Cour, des activités commémoratives de ses 200 ans d’existence. Après le Sénat, la Chambre des Députés, la Cour de Cassation, la CSCCA fêtera le 27 juin 2023, son bicentenaire avec pour sujet phare : « la justice administrative et la reddition de compte dans l’histoire d’Haïti »

Selon la présidente de la Cour, Marie Neltha Fetière, vu l’ancienneté de l’institution bicentenaire, le Conseil de la Cour a décidé de commémorer solennellement cette date par des activités s’étendant sur un mois soit du 29 mai au 27 juin 2023 avec des conférences, des visites guidées, des expositions de documents parlant de la CSCCA, des images de la CSCCA à travers le temps.

À travers un communiqué de presse rendu public ce mardi 30 mai 2023, la société Incas Productions annonce le lancement d’un Programme d’éducation, de prévention et de sensibilisation aux catastrophes naturelles pour les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans. Celui-ci intervient à la veille d’une saison cyclonique qui s’annonce menaçante pour les populations les plus vulnérables.

Pour la mise en œuvre de ce projet, Incas Productions informe qu’elle compte utiliser des vidéos techniques en intelligence artificielle, utilisant les dernières techniques d’animation en 3D qui seront disponibles sur les réseaux sociaux et au sein des établissements scolaires. Réalisés grâce au soutien du Fond National pour l’Education et de la Fondation Lucienne Deschamps, ces outils sont offerts à la Protection Civile afin d’appuyer ses efforts dans l’information et l’alerte des populations ainsi qu’aux écoles publiques et privées du pays.

La footballeuse haïtienne Kethna Louis a signé dans l’équipe féminine de Montpellier. La défenseure latérale quitte le Stade de Reims et évoluera la saison prochaine au côté de Nérilia Mondésir, sa coéquipière en sélection. L’annonce a été faite ce mardi 30 mai par le club français sur son site internet.

“Je suis très contente d’avoir signé à Montpellier. C’est un très bon club et je pense que c’est le bon endroit pour me permettre de poursuivre ma progression”, a déclaré Kethna Louis lors de la signature de son nouveau contrat.

Nominée dans les catégories meilleur espoir féminin et meilleure joueuse de la saison des trophées UNFP, la pépite haïtienne Melchie Daelle Dumornay surnommée Corventina, est sortie les mains vides lors de la 31ème cérémonie de la remise des prix organisée dimanche dernier. La footballeuse du stade de Reims lors d’une interview accordée à nos confrères de RFI s’est dit frustrée de n’avoir rien remporté, tout en revenant sur sa bonne saison avec le club français dans le championnat féminin D1 Arkema où elle a inscrit 11 buts et délivré six passes à ses coéquipières.

La native de Mirebalais a félicité les deux nominées, tout en révélant sa déception de n’avoir rien remporté. “C’était pas mal de frustration de n’avoir rien remporté, je l’admets, mais ça arrive dans le football donc je vais continuer à travailler pour faire encore mieux la saison prochaine”, a-t-elle déclaré.