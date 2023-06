Haïti :l’essentiel de l’actualité du samedi 3 juin 2023

​

​

Ne ratez aucune info, retrouvez toutes les informations et l’essentiel de l’actualité haïtienne tous les jours sur Juno7.

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi 2 juin, que l’ancien premier ministre Laurent Salvador Lamothe et ministre de la planification et de la coopération extérieure est désigné par le gouvernement américain pour son implication dans une affaire de corruption grave. Cette mesure, dit-il, rend Lamothe généralement inéligible pour entrer aux États-Unis.

Selon le département d’Etat, Lamothe a détourné à des fins privées au moins 60 millions de dollars provenant du fonds PetroCaribe pour des investissements dans les infrastructures et des projets de protection sociale du gouvernement haïtien. Par cet acte de corruption et son implication directe dans la gestion du fonds, il a exploité son rôle d’agent public et a contribué à l’instabilité actuelle en Haïti, ajoute le communiqué.

Le juge José Martinez a condamné vendredi 2 juin Rodolphe Jaar, ressortissant haïtiano-chilien, à passer le reste de sa vie en prison. Rodolphe Jaar, 50 ans, avait plaidé coupable en mars dernier d’avoir fourni un “soutien matériel et des ressources” en sachant que cela servirait à séquestrer et tuer Jovenel Moïse.

Dix autres accusés font face à des peines similaires dans le district sud de la Floride en raison de leur implication dans le meurtre du président Moïse le 7 juillet 2021.

L’ancien premier ministre Jean Michel Lapin dans un document baptisé : Crise socio-politique : ‘’Les recommandations de l’ex- premier Ministre Jean Michel Lapin’’ a voulu montrer la voie à suivre pour sortir le pays de cette impasse. Ses principales recommandations sont centrées sur le gouvernement comme pour dire que celui en place est inefficace.

L’ancien chef de la Primature recommande un gouvernement de crise avec des hommes et des femmes d’expérience de la gestion de la chose publique, animés de l’idéal du sentiment d’appartenance nationale. Un gouvernement d’austérité, avec 12 ministres, 2 secrétaires d’État et un ministre délégué chargé des élections, déclarant l’État de siège, afin de donner beaucoup plus de moyens financiers et la protection judiciaire aux forces de l’ordre.

Les Nations Unies ont annoncé dans un communiqué que l’Ambassadeur Dennis Francis de Trinité-et-Tobago a été nommé par acclamation lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans l’emblématique salle de l’Assemblée générale, au Siège des Nations Unies à New York pour présidé la 78e session de l’Assemblée générale de l’organisation. Il est actuellement le Représentant permanent de Trinité-et-Tobago auprès des Nations Unies et sa carrière diplomatique s’étend sur près de quarante ans.

Cité par le communiqué de l’ONU, Francis Denis dit espérer pouvoir instaurer un climat renouvelé de conciliation, de coopération et d’engagement commun pour relever les nombreux défis et saisir toutes les opportunités, même naissantes, qui se présentent à l’Assemblée générale. « Je m’efforcerai d’améliorer les approches actuelles et d’en adopter de nouvelles avec des solutions probables, alors que nous nous efforçons d’apporter ou au moins de renforcer les bases de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité », a-t-il déclaré.

La Police Nationale d’Haïti (PNH) informe avoir récupéré deux fusils d’assaut Galils de l’institution à la suite d’échanges de tirs avec des bandits armés de Gran Ravin. Ces deux fusils d’assaut de série Galil ACE21 numéro 43103533 et Galil AC22 numéro 43103532 ont été récupérés le 31 mai dernier.Depuis le lancement de l’opération Tornade 1, les policiers ont récupéré plus de 70 armes à feu, confisqué plus de 2 600 cartouches et ont arrêté 2 730 personnes sur le territoire national, a indiqué l’institution policière.

La Police Nationale d’Haïti (PNH) informe ce vendredi 2 juin que des agents de l’institution ont procédé à l’arrestation du nommé Belando, à La Croix Périsse, 1ère section communale de l’Estère, département de l’Artibonite. Ce prêtre vodou fait partie du gang Kokorat san Ras, qui opère depuis quelques temps dans le département de l’Artibonite, selon les informations de la Coordination de presse et de relations publiques de la PNH.

Lors de son arrestation, le présumé bandit avait une arme à feu de calibre 9mm en sa possession, selon la PNH.

Dans une série de photos qu’elle a posté vendredi 2 juin sur son compte Instagram, Naomi Osaka a révélé qu’elle donnera naissance à une fille. La joueuse de Tennis avait révélé le 11 janvier dernier qu’elle était enceinte. Elle envisage de retourner sur le circuit en 2024. Ancienne numéro un mondial, elle est maintenant 404ème du classement WTA.