Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce 1er juillet 2023

En visite dans la Péninsule Sud pour clôturer sa fin de mission, l’ambassadeur de Suisse en Haïti, Fabrizio Porreti, a procédé le mercredi 28 juin 2023, à l’inauguration d’un complexe administratif dans la commune des Chardonnières. Ce bâtiment flambant neuf regroupe les bureaux de la DGI, la mairie, la justice, l’État civil entre autres. Ce projet a été financé par la coopération Suisse et ses différents partenaires.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le Directeur de la DINEPA, Guyto Édouard a fait le déplacement pour parler du rôle de son institution dans le secteur de l’eau et ses réalisations dans cette commune. Plusieurs maires ont assisté à l’événement qui a réuni quelques membres de la communauté chardonnésienne.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmy Manigat, qui participait le jeudi 29 juin 2023 à la cérémonie de clôture de l’atelier consacré à la Feuille de route de la réforme curriculaire, a souligné la nécessité pour que cette initiative connecte davantage l’école à la société.

Dans son allocution, Nesmy Manigat a rappelé à l’assistance constituée notamment de cadres du MENFP, de partenaires techniques et financiers, de partenaires sociaux, d’éditeurs de manuels scolaires qu’ils ne doivent pas perdre de vue la nécessité que cette réforme curriculaire, doit au final, doter le pays de compétences pour le XXIe siècle; des compétences capables d’être mobilisées au service du développement culturel, social, économique du pays sans omettre la gouvernance politique. “Ce sera une bien meilleure façon de connecter davantage l’école à la société”, a soutenu Nesmy Manigat.

Le supermarché de l’entreprise Delimart S.A. à Delmas 32 détruit il y a cinq (5) ans, a rouvert evendredi 30 juin, ses portes aux habitants de la commune de Delmas. Le patron de Délimart S.A, Sébastien Boulos précise que l’entreprise revient à Delmas 32 avec la même approche de modernisation démontrée à Turgeau. Il s’agit d’un supermarché qui n’a rien à envier avec ceux des États Unis ou de la République Dominicaine. “Depuis des années, dit-il, Delimart priorise la production nationale et nous travaillons avec des centaines de petits producteurs pour promouvoir leur capacite de production et améliorer la présentation de leurs produits. A Delmas 32, tout comme à TURGEAU, nous aurons la présence d’une succursale de la pharmacie Pharmatop”.

“Avec la réouverture de Delmas 32, tous les anciens employés de DELIMART qui avaient perdu leur emploi en 2018 auront retrouvé un poste. Cette réinsertion avait commencé avec la réouverture de Delimart Clercine en 2019, l’inauguration du tout nouveau Delimart à Turgeau en Décembre 2020 et maintenant celui de Delmas 32. Promesse faite, promesse tenue. Nous parlons d’environ 150 emplois directs au niveau de cette succursale et de probablement de plus de 250 emplois directs à travers les autres magasins qui ouvriront dans le complexe commercial PLAZA 32.”, a-t-il indiqué.

Le ministère des affaires étrangères et des cultes dans une note publiée le vendredi 30 juin informe le public en particulier la communauté universitaire que le délai pour la soumission des dossiers des postulants pour les bourses d’études au Brésil a été prolongé jusqu’au 17 juillet prochain.

Les critères sont toujours les mêmes pour les intéressés. Par exemple, ceux qui souhaitent postuler pour bénéficier de ces bourses doivent être un citoyen haîtien, doit résider en Haïti et être détenteur d’un passeport valide; âgé entre 18 et 23 ans jusqu’au 31 décembre 2023; avoir une moyenne arithmétique globale égale ou supérieure à 60% et s’engager à retourner en Haïti après avoir obtenu le diplôme respectif.

Haïti et Mexique, deux équipes qui ont pris le départ avec succès dans le groupe B se sont rencontrées le jeudi 29 juin 2023 dans le cadre des matchs de groupe comptant pour la Gold Cup. L’équipe nord-américaine a battu la sélection nationale masculine haïtienne 3-1 avec des buts marqués par Henry Martin, Santiago Giménez et un but csc du grenadier Ricardo Adé. Danley Jean-Jacques a réduit le score pour l’équipe nationale haïtienne.

A la suite de cette victoire, le Mexique mène la série de tous les temps avec 8 victoires, 2 nuls et 0 défaites. Les Grenadiers sont battus 27 fois par le Mexique et ont fait deux nuls.

L’équipe nationale masculine haïtienne a perdu jeudi contre le Mexique (3-1) lors de la deuxième journée des matchs de groupe de la Gold Cup. Lors d’une conférence d’après match, le sélectionneur Gabriel Pellegrino Calderon a félicité ses joueurs, tout en respectant le niveau de l’équipe adverse. Pour la dernière rencontre du groupe, l’entraîneur des grenadiers pense que c’est une finale et que son équipe peut remporter la victoire pour valider son billet pour les quarts de finale.

“En tout cas ce que je peux dire: Je suis très fière de l’équipe, on est quand même dans un bon moment, on a fait un bon travail, on attend le Honduras, c’est une finale et on peut la gagner. Je suis convaincu”, a-t-il déclaré fermement.

Le Mexique est leader de son groupe avec six points suivi d’Haïti qui compte trois points. Le Honduras et le Qatar comptent un point. Haïti jouera le 2 juillet à 9 heures du soir son dernier match de groupe contre le Honduras. Une victoire est impérative pour l’équipe haïtienne.