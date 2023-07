Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce dimanche 2 juillet 2023

​

​

Comme un cri de coeur à l’endroit de la communauté internationale, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en visite dans le pays, le samedi 1er juillet, a déclaré que “ce n’est pas le moment d’oublier Haïti, ou d’affaiblir la solidarité envers son peuple”. Ce discours, il l’a prononcé après sa rencontre avec le premier ministre Ariel Henry qui était accompagné de son ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, et aussi après avoir rencontré le HCT, Magali C. Denis du groupe Montana, Marjory Michel et d’autres signataires de l’accord du 21 décembre, des représentants de la société civile dont Me Gédéon Jean, Marie Yolène Jules.

M. Guterres a particulièrement mis l’accent sur la misère noire que vit le peuple haïtien alors que ceux qui dirigent actuellement et qui veulent prendre le pouvoir sont incapables de trouver un consensus pour aller vers l’organisation des élections même si l’aide souhaitée pour combattre l’insécurité tarde à venir. Chaque jour compte, dit-il, en précisant que si nous n’agissons pas maintenant, l’instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d’haïtiens. Pour lui la logique est simple et implacable: l’insécurité et l’instabilité politique enfoncent le pays davantage dans la misère et la crise humanitaire en le transformant en un fardeau pour les autres nations.

Le premier ministre haïtien Ariel Henry sera en déplacement pour la Trinidad dès ce dimanche 2 juillet afin de participer à la 45e réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM. Le chef du gouvernement sera accompagné de son ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus. Au cours de sa participation à cette réunion, le chef de la Primature aura une rencontre bilatérale avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

La Direction Générale de l’Administration Générale des Douanes (AGD), dans une note à l’intention du personnel douanier et des opérateurs économiques, informe que le système Douanier Automatisé (SYDONIA) sera temporairement fermé pour une durée de 24 hres à partir du samedi 1er juillet 2023. Ce, en raison d’une maintenance planifiée.

La Direction générale de l’AGD explique que cette fermeture est nécessaire pour effectuer des améliorations et des ajustements afin d’assurer le bon fonctionnement du système à long terme.Soulignant qu’elle comprend l’importance du SYDONIA pour les activités des opérateurs économiques, l’AGD promet de travailler rapidement et efficacement pour minimiser Ia durée de cette fermeture.

En stage en Suisse pour préparer la coupe du monde féminine senior, l’équipe haïtienne a joué en amical le samedi 1er juillet contre le Malte. Les Grenadières ont battu l’équipe maltaise 5-0 grâce à des buts de Kethna Louis 18′, Batcheba Louis 35′, Roselord Borgella 38’, Nérilia Mondésir 45+4 et Dayana Pierre-Louis 75’.

Les joueuses haïtiennes quitteront la Suisse dès ce dimanche pour se rendre en Corée du Sud et auront une autre rencontre amicale programmée le 8 juillet prochain contre l’équipe asiatique.